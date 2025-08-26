Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zhegrova, Harder, Hojlund, Ziolkowski, Fabbian

Superato il primo, fastidiosissimo intermezzo del…calcio giocato, torna al centro delle discussioni il vero tema portante dell’estate pallonara: il calciomercato. Ultimi giorni di trattative, quelli utili – storicamente – a sbloccare affari, soprattutto in prestito, che si trascinano da settimane, forse addirittura da mesi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 9.00 di martedì 26 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Zhegrova Molina Openda INTER Akcicek Solet/Jacquet Lookman MILAN Harder Fabbian Rabiot NAPOLI Hojlund Elmas/Brescianini Juanlu Sanchez ROMA Ziolkowksi Fabbian/Fabio Silva Elmas LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Musah Cepeda Gustavo Sà BOLOGNA Baldanzi Mandragora Pirola

Juve, bisogna vendere: Inter, Chivu aspetta

I sogni e le esigenze hanno sempre gli stessi nomi: degli esterni capaci di spingere (Zhegrova) o più avvezzi a difendere (Molina). La Juventus, però, prima deve vendere. Dagli addii di Nico Gonzalez, Djalò e Vlahovic possono arrivare le risorse necessarie ad affondare il colpo per le varie trattative in ballo: il croato, però, potrebbe anche restare. Aspetta novità anche Chivu, che dopo il 5-0 al Torino ha ribadito come alla fine del mercato manchi ancora qualche giorno. L’ultimo nome per la difesa, in caso di addio di Pavard, è il giovane turco del Fenerbahce, Akcicek. Ma continuano a piacere Solet e Jacquet.

Milan e Napoli, arrivano i bomber: e non solo

Arrivano i centravanti. A Milanello e a Castel Volturno aspettano i bomber. Quello del Milan sarà il giovane Harder, danese dello Sporting, che oggi dovrebbe avere il sospirato via libera per partire da Lisbon. Piace anche Fabbian, che potrebbe lasciare il Bologna. A Napoli, invece, ultimi dettagli da sistemare per Hojlund, il sostituto di Lukaku preteso da Conte dopo l’infortunio di Big Rom. Il mercato degli azzurri potrebbe chiudersi con altri fuochi d’artificio: il ritorno, per certi versi clamoroso, di Elmas e l’ingaggio – con un anno di ritardo – di Brescianini, l’alter ego di McTominay accantonato nell’estate 2024 proprio in favore dello scozzese.

Roma, fatta per Ziolkowski: Baldanzi via?

Grandi manovre pure a Trigoria. Nonostante la vittoria sul Bologna Gasperini è ancora una pila elettrica. Il tecnico vuole altre pedine utili al progetto, una potrebbe arrivare proprio dai rossoblu: il “solito”Fabbian che piace a tutti. Nel frattempo, fatta per il difensore centrale, il lungagnone polacco Ziolkowski. Davanti, sfumato Sancho, rimane Fabio Silva sullo sfondo. Ormai accantonata la pista Elmas, che vuole solo il Napoli. Le altre: l’Atalanta continua a spingere per Musah, sperando in uno sconto del Milan. Il Bologna di un tesissimo Italiano invece potrebbe rinforzarsi proprio con un giovane della Roma, Baldanzi, chiuso da una nutrita concorrenza.