Gli emissari del Bayern sono a Torino , si cerca la quadratura del cerchio per portare De Ligt dall’ Allianz Stadium all’ Allianz Arena. Coi soldi del difensore olandese (in ballo una cifra vicina ai 100 milioni) la Juve può lanciarsi all’assalto di uno o due difensori (il preferito è Gabriel , rispunta Kimpembe , ma è pronto anche un nuovo rilancio per Koulibaly ) e di Zaniolo . Il Milan insegue Sanches e De Ketelaere , l’ Inter è sempre su Bremer. E Dybala rimane senza squadra: ora Roma e Napoli sembrano davanti all’ Inter . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Gabriel,

Kimpembe Zaniolo,

Koulibaly Kostic,

Milenkovic INTER Bremer Zagadou Dybala MILAN De Ketelaere,

Sanches Ziyech,

Tanganga Douglas Luiz,

Dybala NAPOLI Navas,

Ostigard Deulofeu,

Dybala Svanberg,

Solbakken ROMA Zaha,

Frattesi Dybala,

Torreira Demme FIORENTINA Dodò Le Normand Vanja Milinkovic-Savic ATALANTA Bondo Pinamonti Parisi MONZA Pinamonti Acerbi,

Suarez Cavani LAZIO Provedel Vicario Ilic

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juventus aspetta il tesoretto di De Ligt, dunque. E se un difensore può arrivare dall’estero (per Kimpembe potrebbe entrare in gioco Kean, mentre per Gabriel servono solo milioni) occhio al rilancio per Koulibaly: 7 milioni al difensore (uno più del Napoli), 40 al club partenopeo. L’Inter ha messo in naftalina Dybala, che ora è pronto a valutare le offerte di Roma e Napoli, e aspetta la cessione di Skriniar al Psg per chiudere con Bremer. Giallo Milan: c’è l’intesa col Lille per Sanches, ma in Portogallo danno per fatto il passaggio del mediano proprio al Psg.

La conferenza stampa del ds Giuntoli non ha svelato fino in fondo le mosse del Napoli. Arriveranno un portiere d’esperienza (Navas?) e un difensore (Ostigard?), mentre – nonostante le smentite di rito – sul tavolo ci sono sempre i nomi di Deulofeu e Dybala. Sorpresa Roma: Frattesi torna prepotentemente in gioco, in attacco piace Zaha, mentre per la cabina di regia spunta a sorpresa il nome di Torreira. La Lazio dopo Maximiano è vicinissima a un altro portiere, Provedel, mentre il Monza continua a trattare grandi nomi: piacciono, tra gli altri, Pinamonti, Acerbi e il Pistolero Suarez.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni