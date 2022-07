Lo sblocco della vicenda relativa a Maldini e Massara, che hanno firmato il sospirato rinnovo fino al 2024, potrebbe finalmente far decollare il mercato del Milan. I rossoneri, fermi a giugno, possono ora dare l’assalto ai loro principali obiettivi: uno, in particolare, fa strabuzzare gli occhi ai tifosi. L’Inter tiene sempre in caldo Bremer per il dopo Skriniar, la Juve ha in pugno Pogba, Di Maria ed è pronta a fare la spesa da Psg e City. Nel Napoli rispunta la pista Januzai, la Roma chiude per Celik e continua a trattare Frattesi. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto: