Dopo la pausa per il weekend, le trattative di calciomercato ripartono a spron battuto. Le big cominciano ad aver fretta: tra pochi giorni sono fissati i raduni e solo l’ Inter , che ha già piazzato quattro colpi, è già quasi al completo. In ritardo la Juve , che dovrebbe annunciare a giorni Pogba e Di Maria dopo Cambiaso, e Milan, frenato dalla querelle Maldini. Il Napoli potrebbe ufficializzare a breve il suo terzo colpo, la Roma ha in pugno Celik. Molto attiva nelle ultime ore la Lazio . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba Di Maria Zaniolo Koulibaly Gabriel Akanji INTER Bremer Bellanova Dybala Milenkovic Soyuncu MILAN De Ketelaere Ziyech Asensio Douglas Luiz Diallo Traore NAPOLI Deulofeu Ostigard Januzai Svanberg Dybala Milenkovic ROMA Solbakken Frattesi Guedes FIORENTINA Gollini Mandragora Jovic Dodò Grillitsch ATALANTA Ederson Pinamonti Soppy MONZA Birindelli Icardi Pessina LAZIO Casale Romagnoli Maximiano Mertens Vicario Ilic

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Giorni caldi in casa Juve, che dopo aver prenotato Pogba e Di Maria, è pronta a stringere per Zaniolo: la Roma si è detta disponibile a una formula di trasferimento “alla Chiesa“. In difesa per il dopo De Ligt piacciono Koulibaly, Gabriel e Akanji. Nel Milan, col ritorno in plancia di Maldini, torna caldissimo il nome di De Ketelaere, preferito tra i fantasisti per età e prospettive; tra i difensori, occhio a Diallo. Un movimento caldo in entrata per l’Inter: si attende la cessione di Skriniar al Psg per affondare con decisione il colpo Bremer.

La Roma ha preso Celik e ha chiesto qualche altro giorno di tempo al Sassuolo per tornare alla carica per Frattesi. Ritorno di fiamma per Solbakken, che potrebbe arrivare gratis ma a gennaio. Per il Napoli, passi avanti per Ostigard in difesa mentre a centrocampo piace il bolognese Svanberg. Solo una suggestione (o forse chissà) il nome di Dybala. Tra le altre trattative, scatenate Lazio (fatta per Casale e Romagnoli, aumentano le possibilità di ingaggiare Mertens) e Fiorentina, che potrebbe annunciare a breve Gollini, Mandragora e Jovic.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni