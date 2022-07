La telenovela è finita, Dybala ha scelto la Roma. L’argentino ha detto sì alla corte di Mourinho, prendendo atto del ritiro dell’Inter e dello scarso entusiasmo che il Napoli gli ha trasmesso. Manca giusto l’annuncio ufficiale, ma sembrano improbabili sorprese dell’ultimo momento. E, con la Joya nella Capitale, potrebbe sbloccarsi anche la trattativa per Zaniolo alla Juventus. Bianconeri che inseguono sempre uno o due difensori per sostituire De Ligt, prossimo al trasferimento al Bayern: l’obiettivo principale rimane Bremer, su cui però l’Inter è in vantaggio. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto: