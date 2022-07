Un clamoroso scambio tra Juventus e Roma : è questa la possibile ‘notiziona’ del giorno, una di quelle trattative capaci di scuotere il calciomercato. Il club bianconero, infatti, sembra aver trovato la chiave per convincere i giallorossi a cedere subito Zaniolo. Il Milan torna all’assalto per Ziyech e non molla De Ketelaere , su Dybala invece l’ Inter pensa a una “ritirata strategica”, riservandosi di affondare eventualmente il colpo più avanti. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba,

Di Maria,

Zaniolo Koulibaly Gabriel,

Akanji INTER Bremer Dybala,

Akanji Milenkovic MILAN De Ketelaere,

Ziyech Sanches,

Douglas Luiz Dybala,

Traore NAPOLI Solbakken,

Ostigard Deulofeu,

Svanberg Dybala,

Milenkovic ROMA Cuadrado Frattesi Solbakken FIORENTINA Gollini,

Jovic Dodò Grillitsch ATALANTA Pinamonti Biuk Soppy MONZA Icardi Birindelli Candreva LAZIO Vicario,

Romagnoli Casale,

Mertens Ilic

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juve chiama, la Roma ci pensa. Per arrivare a Zaniolo, Arrivabene e Cherubini calano il jolly Cuadrado: l’enfant-prodige giallorosso approderebbe a Torino, Mourinho avrebbe l’esterno di cui ha bisogno. Fiducia in casa Milan per l’arrivo dei trequartisti chiesti da Pioli. Ziyech ha fatto sapere al Chelsea di volere i rossoneri, anche De Ketelaere sembra più vicino dopo i rinnovati assalti di Maldini. E l’Inter? Il “siamo a posto così” di Marotta non ha convinto nessuno. I nerazzurri sono sempre molto vicini a Bremer, con cui sono in parola da tempo.

Capitolo Napoli. Tris di scandinavi per gli azzurri, che ora sono in vantaggio rispetto alla Roma su Solbakken e non mollano Ostigard. Piace anche Svanberg del Bologna. Proprio la Roma, ufficializzato Celik, continua a tergiversare su Frattesi. La Fiorentina, dopo aver annunciato Mandragora, è ai dettagli per Gollini e Jovic mentre la Lazio continua il pressing su Romagnoli ed è pronta all’affondo decisivo per Vicario, il portiere preferito da Sarri.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni