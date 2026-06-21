Calciomercato: il Napoli sfida la Juventus per Sorloth, l'Inter si fionda su Ndicka, tutti pazzi per Zaniolo

Mancano ancora dieci giorni all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.
- Il Napoli si tuffa su Sorloth
- La Juventus spera ancora in Kolo Muani
- Asta per Zaniolo
- L'Inter su Ndicka
Il Napoli si tuffa su Sorloth
Si inserisce il Napoli nella corsa per Alexander Sorloth, oggetto dei desideri anche della Juventus e non solo. Trattativa nata da poco ma un contatto ci sarebbe già stato col bomber dell’Atletico Madrid (che però è assai caro).
Ad arricchire il tabellone calciomercato di Serie A ci sono anche gli azzurri che sono sempre più vicini anche a Gila della Lazio, espressamente chiesto da Allegri e a Norton Cuffy del Genoa che il Grifone valuta 18 milioni.
La Juventus spera ancora in Kolo Muani
I bianconeri potrebbero invece dare il via libera per l’attaccante se arrivassero a riprendersi Kolo Muani che ha già detto sì a un contratto quadriennale a cifre simili a quelle di David. Il neo ad Giovanni Carnevali ha avviato i colloqui diplomatici con il dirigente del club parigino Luis Campos, con l’obiettivo di ricucire i rapporti. La strategia di mercato del club torinese prevede la richiesta di un prestito con obbligo di riscatto, dilazionando il pagamento su più rate, per una cifra complessiva che non superi i 30 milioni di euro.
Asta per Zaniolo
Con l’Udinese che implicitamente ha messo sul mercato Zaniolo, dopo averlo riscattato dal Galatasaray, si scatenando una piccola asta. La Juventus è considerata una delle candidate più serie e vorrebbe inserire Adzic come contropartita tecnica. Attenzione però alla concorrenza del Como di Cesc Fabregas,
Nelle ultime ore si è registrato il forte ritorno di fiamma della Lazio e sullo sfondo resta vigile il Milan.
L’Inter su Ndicka
L’Inter corre ai ripari in difesa: gli addi di De Vrij e Darmian, con Pavard che tornerà ad essere ceduto in prestito, saranno colmati presto. Il sogno è l’accoppiata Ndicka (ma la Roma chiede 40 milioni) più Solet (la distanza con l’Udinese è sui 5 milioni)
Il Como è molto attivo: dopo aver trovato il totale accordo con il Cruzeiro per il brasiliano Kaiki sulla fascia sinistra si punta a Milla: il ds Ludi è tornato alla carica con il Getafe per il centrocampista, raggiunto l’accordo personale con il giocatore si stanno definendo gli ultimi dettagli con il club.
Nella Lazio oltre a Gila dovrebbe andar via anche Alessio Romagnoli che da diverse settimane aspetta l’ok del presidente Lotito per il suo trasferimento all’Al-Sadd. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport per sostituirli si pensa ad Arnau Martinez del Girona e a Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria.
Il Monza ha puntato Jvan Juric per sostituire in panchina Paolo Bianco. Per accettare il biennale offerto dal Monza, il tecnico croato che a novembre è stato esonerato dall’Atalanta, deve prima liberarsi dal contratto con la Dea.