Inter, la beffa la servono Donnarumma e Maresca: Palestra al City. Oaktree sott’accusa: la rivelazione su budget mercato

La trattativa con l’Atalanta per il giovane esterno va per le lunghe e nelle ultime ore è arrivato l’inserimento del Manchester City che rischia di sconvolgere ancora di più i piani nerazzurri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mercato non è ancora ufficialmente cominciato ma le trattative in realtà non si sono mai fermate. L’Inter si è subito lanciata alla ricerca di un esterno in grado di prendere il posto di Denzel Dumfries puntando i riflettori su Marco Palestra. Ma il Manchester City, forse anche per le raccomandazioni di Donnarumma e Maresca, ora prova a inserirsi.

La trattativa per Palestra

Il sogno dell’Inter è chiaro da tempo, sin dal momento (ma forse anche prima) in cui si è capito che quella appena finita sarebbe stata l’ultima stagione di Denzel Dumfries in nerazzurro. Un sogno chiamato Marco Palestra, l’esterno di proprietà dell’Atalanta capace di una stagione super con la maglia del Cagliari al punto da prendersi anche la nazionale. Ma trattare con la famiglia Percassi è sempre complicato, e il prezzo del giocatore è andato lievitando nel corso degli ultimi giorni fino ad arrivare a quasi 50 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri vorrebbero rendere meno “dolorosa” con l’inserimento di una contropartita tecnica (si parla del giovane Matteo Cocchi) e un’offerta complessiva intorno ai 45 milioni di euro.

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Donnarumma e Maresca preparano la beffa

A rivelare però un inserimento che rischia di rovinare completamente i piani di Marotta e Ausilio, c’è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che rivela che nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento del Manchester City per il giovane giocatore italiano. Al momento non si tratta di una vera e propria offerta quanto più di una richiesta di informazioni da parte del club inglese. Del resto i Citizens sono diventati un po’ più italiani nel corso del tempo, l’arrivo di Gigio Donnarumma lo scorso anno potrebbe aiutare anche a portare il giovane esterno in Premier e ora in panchina, dopo l’addio di Guardiola, ci sarà Enzo Maresca.

L’attacco a Oaktree

Dopo la vittoria dello scudetto, l’Inter vuole provare a dare nuovamente l’assalto alla Champions League. Le due finali perse pesano come un macigno per i tifosi nerazzurri che spingo per tornare a vivere nuovamente quel sogno ma per farlo servono anche investimenti importanti. Dalle pagine del Corriere dello Sport è arrivato un duro attacco a Oaktree, proprietà del club nerazzurro, firmato dal direttore Ivan Zazzaroni: “L’Inter ha offerto 20 milioni per Curtis Jones sentendosi rispondere 30 dal Liverpool e sbatte puntualmente contro una quercia (il riferimento a Oaktree, che in inglese significa proprio quercia). Parlano spesso di Champions ma non sembrano intenzioni ad autorizzare spese che superino i 20-25 milioni per un solo soggetto. Per Palestra ne servono 50 purtroppo. Tutti conoscono il modo di dire “fare le nozze con i fichi secchi”. Farle con le ghiande al naturale è la novità che arriva dall’America”.