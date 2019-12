Calciomercato Inter: buone notizie per l'attacco

Per ampliare il parco attaccanti, l'Inter è da tempo alla ricerca di un profilo adatto al modulo di Antonio Conte. In estate Edin Dzeko è stato a un passo dal vestire il nerazzurro ma l'affare poi non si è concretizzato.

In tempi più recenti invece il nome caldo è quello di Oliver Giroud. L'attaccante francese ha collezionato appena 191 minuti in Premier League in questa stagione, e il nuovo tecnico Frank Lampard gli preferisce Tammy Abraham, con Michy Batshauyi come seconda opzione.

Secondo il The Sun il Chelsea avrebbe deciso di agevolare il trasferimento del classe 1986, considerando anche il fatto che i dirigenti dei Blues hanno messo nel mirino per gennaio l'attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Sulla situazione di Giroud è intervenuto anche Deschamps: "Negli ultimi mesi la sua situazine al Chelsea non è cambiata, per cui sarebbe meglio per Olivier andare in un club in cui può collezionare più minuti in campo. Se non giocherà al Chelsea, l'idea è quella di andare a giocare altrove. Ma la decisione è sua. Non so cosa pensa, anche se ci siamo visti non molto tempo fa. Sa che la nazionale passa da ciò che farà con il club, sta a lui decidere" ha detto a L'Equipe.

Dal club londinese potrebbe arrivare a Milano anche Marcos Alonso: i nerazzurri hanno urgenza di regalare ad Antonio Conte un laterale mancino nel corso del mese di gennaio, in considerazione anche dei problemi fisici che stanno attanagliando Kwadwo Asamoah, ma il Chelsea è disposto a trattare per non meno di 30 milioni di euro.

Beppe Marotta sta valutando anche profili alternativi qualora la cifra dovesse lievitare troppo. La nuova soluzione, secondo quanto suggerito dal 'Corriere dello Sport', conduce quindi a Parma e a Matteo Darmian. I rapporti tra l'Inter e la società ducale sono da tempo molto positivi, e questo potrebbe permettere una conclusione felice della trattativa, che porterebbe a Milano un giocatore esperto e di sicuro affidamento. In cambio sarebbe girato in Emilia un cavallo di ritorno, oltre che un giocatore che sotto la guida di Roberto D'Aversa già bene ha fatto nel corso della passata stagione: si tratta di Federico Dimarco.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 17:45