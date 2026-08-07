Calciomercato Inter, Chivu stana Marotta: "Scelte non realizzate, dobbiamo completare la squadra"

Il tecnico nerazzurro torna a parlare di mercato alla vigilia della sfida con la Juve. L'obiettivo è completare l'organico senza fretta, ma con innesti di qualità ed esperienza.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Alla vigilia dell’amichevole contro la Juventus, ultimo appuntamento della tournée australiana, Cristian Chivu ha fatto il punto sul momento dell’Inter, soffermandosi soprattutto sul mercato. Il tecnico nerazzurro ha ribadito la fiducia nella rosa a disposizione, ma ha anche evidenziato come il lavoro della dirigenza non sia ancora terminato. Tra organico da completare, trattative sfumate e la necessità di aggiungere esperienza, il messaggio lanciato dall’allenatore appare chiaro. Nessun allarme, ma la consapevolezza che serviranno ancora alcuni innesti per arrivare pronti all’inizio della nuova stagione.

Chivu: “Il puzzle non è ancora completo”

Cristian Chivu ha fotografato con sincerità la situazione dell’Inter, spiegando che la squadra è ancora un cantiere aperto. “Noi siamo sereni, consapevoli del valore della rosa. Abbiamo bisogno di alzare il livello per riempire il puzzle che ancora non è completo”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa a Perth. Parole che confermano la volontà del club di intervenire ancora sul mercato, pur senza lasciarsi prendere dalla fretta. “Non c’è una tempistica, perché il mercato è lungo e serve pazienza”, ha aggiunto l’allenatore, invitando l’ambiente a mantenere fiducia nel lavoro della dirigenza.

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Il riferimento al mercato e alle trattative sfumate

Tra i passaggi più significativi dell’intervento di Chivu c’è anche il riferimento alle operazioni che non sono andate a buon fine. “Per vari motivi le nostre scelte per la fascia destra non si sono realizzate”, ha spiegato il tecnico, lasciando intendere che alcune priorità individuate insieme alla società non hanno trovato uno sbocco positivo. Nonostante questo, l’allenatore ha ribadito che il club continua a lavorare per rinforzare l’organico: “Stiamo lavorando per aggiungere qualità ed esperienza. Lasciamo tranquilli i nostri direttori”, un messaggio di fiducia nei confronti dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta e del resto della dirigenza.

Il test con la Juventus e gli obiettivi dell’Inter

La sfida contro la Juventus rappresenterà un passaggio importante nel percorso di avvicinamento al campionato. Chivu ha spiegato che il risultato conterà relativamente, mentre sarà fondamentale valutare la crescita della squadra sotto il profilo atletico e tattico. “Mancano qualche pezzo e qualche settimana per presentarci nella migliore versione possibile”, ha sottolineato il tecnico, evidenziando però un dato confortante: “Fortunatamente abbiamo avuto pochi problemi fisici”. L’allenatore si aspetta quindi ulteriori indicazioni da un confronto di alto livello contro una diretta concorrente.

Provedel: “Essere all’Inter è un sogno”

Accanto a Chivu, in conferenza stampa, era presente anche Ivan Provedel, uno dei volti nuovi della rosa nerazzurra. Il portiere ha raccontato tutta la propria emozione per l’approdo all’Inter: “Per me l’Inter è una specie di sogno che si realizza. Quando ero piccolo ero tifoso nerazzurro”, ha confessato. L’ex Lazio ha poi assicurato la massima disponibilità nei confronti dell’allenatore: “Sono a disposizione del mister, deciderà lui se e quando farmi giocare. La priorità è dimostrare sul campo di meritare questa squadra”. Parole che confermano l’entusiasmo con cui Provedel ha iniziato la sua nuova avventura in nerazzurro.