Calciomercato: Inter, due nomi per la difesa a gennaio. Roma su Zirkzee ma c'è un rivale in casa

Roma, Inter e Lazio: Zirkzee sogna l’Italia, occhi anche su Franculino Dju. Inter su Gila e Ordonez, Lazio interessata al talento norvegese Dahl

Fuori Ferguson, in stand-by Dovbyk infortunato e che tornerà solo nel 2026: la Roma è caccia all’attaccante per gennaio. La dirigenza giallorossa è pronta a intervenire sul mercato invernale con l’obiettivo di inserire uno o due rinforzi offensivi. Tra i profili monitorati c’è quello di Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. Secondo le informazioni riportate da Matteo Moretto, l’olandese punta a ottenere continuità in vista del Mondiale e non esclude un trasferimento temporaneo per aumentare il minutaggio. Qualora lasciasse l’Inghilterra, la sua priorità sarebbe la Serie A, con la Roma tra le squadre maggiormente interessate, insieme alla Juventus. Anche Inter e Lazio si muovono, intanto, sul mercato.

Zirkzee: la situazione con lo United

Nonostante l’apertura del giocatore al rientro in Italia – fortemente appoggiato anche da Gian Piero Gasperini, che lo ritiene ideale per il progetto giallorosso – il Manchester United preferisce formule che includano un diritto o un obbligo di riscatto, scartando per ora la soluzione del prestito secco.

Franculino Dju, la pista alternativa

Parallelamente, la Roma guarda anche al talento del Midtjylland, Franculino Dju, classe 2004, autore di 14 gol in altrettante presenze di campionato. Il giovane attaccante è seguito da diversi club di alto livello, tra cui Milan, squadre della Premier League e Bayern Monaco, già informatosi sul cartellino.

Un’altra opzione per l’attacco potrebbe essere quella di Yuri Alberto del Corinthians, autore di 8 reti e 2 assist stagionali. La richiesta del club brasiliano parte da una valutazione attorno ai 35 milioni di euro.

Roma: idee per l’estate

In vista di giugno, gli scout romanisti hanno avviato il monitoraggio su Giovane del Verona, giocatore attenzionato anche dall’Inter. Il club veneto, però, preferirebbe trattare la sua cessione soltanto a fine stagione.

Inter: priorità un difensore per Chivu

Anche l’Inter monitora il mercato. La società nerazzurra è alla ricerca di un rinforzo difensivo per la rosa di Cristian Chivu, mantiene in cima alla lista il nome di Mario Gila. Lo spagnolo della Lazio è molto apprezzato in casa nerazzurra, ma il club biancoceleste non intende considerare offerte inferiori ai 50 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, è pronta ad arrivare a circa 20 milioni, anche perché il contratto di Gila è in scadenza nel 2027.

Se l’operazione Gila si rivelasse troppo onerosa, il piano B porta a Joel Ordonez del Bruges. Il giovane difensore, seguito da tempo, avrebbe un costo decisamente più contenuto e rappresenterebbe una soluzione interessante nel medio-lungo termine.

Lazio: fari sulla mezzala norvegese Dahl

Infine, anche la società biancoceleste valuta diversi profili per rinforzare il centrocampo, anche in base alle limitazioni economiche che potrebbero guidare il mercato. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione c’è Jens Hjerto Dahl, mezzala norvegese di 20 anni in forza al Tromsø. Il calciatore sembra rispondere alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri per dare maggiore dinamismo alla mediana.

