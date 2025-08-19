Calciomercato: Inter, idea Ederson oltre a Konè. Cosa manca alla Juventus per Kolo Muani, Molina e Zeghrova

Il Napoli e il Milan si contendono Hojlund, Douglas Luiz e Nico Gonzalez vicini all'addio, la Roma torna su Sancho, il Bologna chiude per Zortea

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

L’Inter tra Ederson e Konè

Con la vicenda Lookman archiviata – il nigeriano è tornato a Zingonia, si è allenato da solo e per lui sarebbero vive solo due opzioni: un eventuale incontro chiarificatore con Juric e Percassi o la cessione a un altro club che non sia l’Inter, magari in Premier League – tra Atalanta e Inter è tornata la pace. Dopo l’affare Zalewski, ceduto alla Dea per 17 milioni più il 40% della futura rivendita, non è da escludere un altro affare.

Ederson torna nel mirino

Non è da oggi che Marotta stima Ederson. Il brasiliano era in pole come soluzione se fosse partito Calhanoglu, quando si pensava che il turco potesse tornare al Galatasaray ma per caratteristiche è molto più vicino alla figura dell’incontrista chiesto da Chivu. Per ora è un’idea ma potrebbe diventare qualcosa di più. L’obiettivo numero resta però Konè.

Si riaccende la pista Konè

Dalle parole allarmate di Gasperini si è capito che Konè è tutto fuorchè incedibile: con 50 milioni la Roma lo cede, Marotta può arrivare a 45 ma si sta lavorando sul tema. In uscita Benjamin Pavard: all’interesse del Lilla si è aggiunto nelle ultime ore quello del Marsiglia. In casa Roma invece non ci si rassegna ad aver perso Sancho, che non ha ancora firmato nè con il Besiktas nè con altri club.

Juventus, vendere per comprare

Non è cambiato il mantra della Juventus: prima di comprare bisogna cedere ma passettino dopo passettino si stanno per chiudere due operazioni in uscita: Douglas Luiz e Nico Gonzalez, per i quali il direttore generale bianconero, Damien Comolli, punta a incassare 70 milioni di euro complessivi: 40 per il brasiliano e 30 per l’argentino destinati rispettivamente a Nottingham Forest e Atlético Madrid. Quando arriverà il cash verrà reinvestito per Kolo Muani, che aspetta solo il via libera, Molina e Zeghrova.

Bomber cercasi per Milan, Napoli e Juventus

Chi ha un attaccante ha un tesoro, visto che a pochi giorni dall’inizio del campionato serve una prima punta a Napoli (dopo il crack di Lukaku), Milan e Roma. I nomi che ballano sono sempre gli stessi: Hojlund, per il quale c’è un testa a testa tra azzurri e rossoneri, Krstovic, Vlahovic. Il Milan ha messo gli occhi anche su Rabiot, in rottura col Marsiglia. Il Napoli intanto ha ufficializzato l’ingaggio di Miguel Gutierrez che rinforza il reparto arretrato. L’ex Girona arriva a titolo definitivo.

Mollato Zanoli, per il quale il Napoli sta temporeggiando da tempo prima di capire come si risolverà l’affare Juanlu, il Bologna ha deciso di acquistare Zortea, laterale destro che il dt Sartori conosce bene dai tempi dell’Atalanta. Al Cagliari, otto milioni più uno di bonus. Il Verona ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Mechelen il difensore belga Rafik Belghali, che ha firmato un contratto con i gialloblù fino al 30 giugno 2029.