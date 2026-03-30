Inter, Lookman resta un sogno ma da Thuram arriva un assist a Marotta. Bastoni e Calhanoglu, i possibili scenari

L’attaccante nigeriano resta un grande rimpianto per Chivu ma l’assalto all’Atletico ora sembra improbabile. Il francese a segno con la Francia: potrebbe diventare un asset di mercato

“Il mercato non è mai chiuso”, avvisano così gli esperti di trattative e affari tra club. L’Inter programma il futuro, in un’estate che si preannuncia particolarmente importante per il club. Chivu è chiamato a confermare gli ottimi risultati in campionato di questa stagione ma anche a migliorare il rendimento europeo. E per farlo servirà un mercato all’altezza, al netto anche di cessioni importanti.

Lookman torna nel mirino

Estate di grandi manovre in casa Inter. E ci sono nomi che a volte ritornano. Il Corriere dello Sport rivela un nuovo interessamento dei nerazzurri per Ademola Lookman. La scorsa estate la corte di Marotta all’Atalanta è stata spietata ma il club di Percassi non ha voluto cedere, finendo per rinunciare al calciatore nigeriano solo nel corso della finestra di gennaio di fronte a un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus. Alla corte di Simeone, Ademola ha subito dimostrato il suo talento. L’Inter lo segue con interesse ma riuscire a riportarlo in Italia in questo momento sembra una via di mezzo tra una suggestione e un sogno impossibile anche per via del contratto da 6,5 milioni di euro. Arrivare a Lookman sembra molto complicato e l’Inter starebbe già pensando all’alternativa con Moussa Diaby che sembra avere caratteristiche molto simili a quelle dell’ex Atalanta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Thuram ritrova il sorriso con la Francia

Non è stata una stagione perfetta per Marcus Thuram, anzi. Il calciatore francese era diventato un punto di riferimento in casa Inter non solo per i suoi gol ma anche per la sua capacità di mettersi al servizio dei compagni. Ma con la maglia della nazionale torna il sorriso. L’attaccante, infatti, è andato a segno nell’amichevole che i Blues hanno vinto contro la Colombia (3-1 il risultato finale) con Thuram tornato al gol dopo un digiuno con la nazionale francese che durava dal novembre 2023 (a segno nella goleada contro Gibilterra). Ma la sensazione è che a fine stagione, Thuram possa essere uno dei sacrificati per fare mercato. L’esplosione di Pio Esposito e l’ottimo rendimento di Bonny danno garanzie ai dirigenti nerazzurri. La clausola da 85 milioni di euro è impossibile che venga raggiunta ma Marcus ha tanti estimatori in Europa e potrebbe essere un asset importante per Marotta.

I dubbi di Calhanoglu e Bastoni

Non c’è dubbio che una dei nomi più caldi nella prossima estate di mercato sarà quello di Alessandro Bastoni. I difensori sono diventati sempre più merce rara in giro per il Mondo e il centrale della nazionale è uno di quelli che fanno gola a tanti. Negli ultimi giorni dalla Spagna è cominciato un vero e proprio assalto mediatico. I media iberici parlano della volontà del difensore di vestire la maglia del Barcellona ma da quello a un trasferimento il passo è lunghissimo: di mezzo c’è il valore del cartellino deciso dall’Inter e anche le difficoltà dei blaugrana con il fair play finanziario. Un altro pilastro nerazzurro che potrebbe finire sul mercato è Hakan Calhanoglu, già la scorsa estate il suo addio sembrava a un passo con il Galatasaray pronto ad accoglierlo, nella prossima finestra di trasferimenti la cessione potrebbe diventare realtà. Molto dipenderà anche da Chivu, nei prossimi giorni sempre secondo il Corriere dello Sport, ci dovrebbe essere un incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra per fare il punto in vista anche della prossima stagione e il futuro del turco sarà argomento di discussione.