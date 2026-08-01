Calciomercato: Inter, mani su Romero. Adzic saluta la Juventus e va a Cagliari, la Fiorentina vicina a Mastantuono

Il Manchester United vuole Conceicao, i bianconeri puntano a Zirkzee ma serve vendere David, pace fatta tra Taylor e la Lazio, il Monza si fionda su Terracciano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da un mese e un altro ne manca alla fine ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Inter, dopo Stones ecco Romero

L’Inter non vuol fermarsi: dopo aver preso Stones e con Jones sempre nel mirino il club nerazzurro e il Tottenham avrebbero raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento di Cuti Romero sulla base di 40 milioni di euro. Gli Spurs erano partiti da una richiesta di circa 50 milioni, ma la società nerazzurra è riuscita a ridurre la distanza, arrivando alla cifra che aveva individuato come limite per l’operazione. La formula potrebbe prevedere una quota fissa accompagnata da bonus. De Zerbi ha già dato l’ok alla cessione, assecondando la volontà del giocatore anche se manca ancora l’accordo definitivo. I prossimi colloqui serviranno a definire ingaggio, durata del contratto e bonus previsti nel nuovo accordo.

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Juve, tutto su Zirkzee

Carnevali vuol regalare un’altra punta a Spalletti ma deve prima piazzare David: il Rennes e il Paris Fc hanno mostrato interesse, mentre in Premier League si sono mosse Crystal Palace e Aston Villa ma con dei semplici sondaggi. La Juve valuta David 30 milioni di euro che investirebbe subito su Zirkzee, stimato da Massara sin dai tempi della Roma. In uscita svolta per il futuro di Adzic. Sulle tracce del montenegrino della Juve si è mosso il Cagliari, pronto ad accoglierlo in prestito e concedergli ampio spazio nel corso della stagione. Il Manchester United invece ha messo gli occhi su Francisco Conceicao ma la Juve non lo cede per meno di 50 milioni.

Mastantuono verso la Fiorentina

Dopo la lite di due giorni fa con Gattuso pace fatta tra Taylor e la Lazio che non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista. Il club considera Taylor pressoché incedibile salvo dovesse arrivare un’offerta pesante intorno ai 50 milioni di euro. La Fiorentina preme per Franco Mastantuono: l’argentino ha un piede e mezzo fuori dal Real Madrid e potrebbe arrivare in viola in prestito. Il Como sta per piazzare il doppio colpo Kean-Chalobah. Il Monza di Juric si fionda su Filippo Terracciano: il difensore è rientrato al Milan dopo il prestito alla Cremonese, ma potrebbe nuovamente cambiare aria.

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