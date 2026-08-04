Calciomercato: l'Inter fa sul serio per Nico Gonzalez, Leao e Loftus-Cheek possono restare al Milan, Mastantuono verso la Fiorentina

I nerazzurri devono fronteggiare la concorrenza del Bayer Leverkusen per Moussa Diaby, la Fiorentina prova a prendere il fantasista del Real Madrid. La Roma aspetta Reid, altrimenti c'è Molina

Ad un mese dalla chiusura del calciomercato, le trattative iniziano ad entrare del vivo. Il fischio d’inizio del campionato non è più così lontano, ed è normale che gli allenatori preferiscano lavorare su rose che si avvicinino sempre più a quella che sarà poi l’ufficialità.

Inter, Nico Gonzalez ipotesi concreta

Moussa Diaby resta uno dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare la corsia destra, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Dalla Germania arrivano conferme dell’interesse concreto del Bayer Leverkusen, deciso a riportare in Bundesliga l’esterno oggi in forza all’Al-Ittihad. I nerazzurri, però, non si limitano a un solo profilo. Tra le alternative è tornato d’attualità anche Nico Gonzalez, destinato a lasciare la Juventus. La dirigenza interista avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti dell’argentino, approfittando del rallentamento dell’Atletico Madrid, poco propenso a investire i 28 milioni di euro richiesti dai bianconeri.

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Fiorentina, Kean la priorità, Mastantuono è il sogno

La Fiorentina punta a consolidare una rosa già profondamente rinnovata e considera Moise Kean uno dei pilastri del progetto tecnico. L’attaccante continua a essere seguito dal Como, ma il club viola è determinato a respingere ogni tentativo e a trattenerlo a Firenze. Parallelamente prosegue il dialogo con il Real Madrid per Franco Mastantuono. L’operazione resta complessa: servirà un contributo significativo dei Blancos sullo stipendio del talento argentino, oltre alla piena disponibilità del giocatore a sposare il progetto guidato da Fabio Grosso. L’eventuale arrivo del trequartista rappresenterebbe uno dei colpi più prestigiosi dell’estate viola.

Milan, Leao ci pensa e Amorim rilancia Loftus-Cheek

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Rafa Leao. Il portoghese non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi in Premier League e, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Tottenham aveva sondato il terreno con il suo entourage prima dell’inizio del Mondiale. I contatti, inizialmente, non hanno avuto sviluppi concreti. Lo scenario potrebbe però cambiare con l’arrivo di Ruben Amorim. Il nuovo tecnico rossonero, grazie a un’idea di calcio più offensiva, potrebbe convincere Leao a valutare con maggiore attenzione il proprio futuro a Milano.

La svolta tattica di Amorim

Tra i possibili beneficiari del nuovo corso c’è anche Ruben Loftus-Cheek. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il centrocampista inglese sembra destinato a restare e a ritagliarsi un ruolo importante. Amorim lo sta infatti testando da trequartista alle spalle dell’unica punta nel 3-4-2-1, posizione già ricoperta nell’amichevole contro il Celtic e destinata a essere confermata anche nel derby di Perth. Un impiego diverso rispetto a quello di Christian Pulisic, ma che potrebbe garantire maggiore fisicità e presenza negli ultimi metri.

Il Como continua a fare la voce grossa con l’ufficializzazione di Chalobah, l‘Inter ha consolidato la difesa con Stones, la Juventus ha piazzato il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic. Il Milan aveva già preso in avvio di mercato Goncalo Ramos e Gila, la Roma si è assicurata Castro mentre solo il Napoli non ha ancora effettuato acquisti importanti.

Roma, nuova offerta per Read

La Roma insiste per Giwairo Read e ha presentato al Feyenoord una seconda proposta da 25 milioni di euro più 3 di bonus. L’offerta si avvicina sensibilmente alla richiesta del club olandese, che continua a valutare il cartellino del giovane esterno circa 30 milioni. A confermare l’apprezzamento nei confronti del giocatore è stato anche Donyell Malen, che in un’intervista ha elogiato il connazionale: “Lo conosco, è molto giovane, ha grande qualità e sta facendo vedere cose importanti. Potrebbe essere un rinforzo utile”. Qualora la trattativa dovesse complicarsi, la dirigenza giallorossa mantiene aperte le piste che portano a Nahuel Molina e Iván Fresneda.

Cagliari, Daniel Maldini sempre più vicino

Il Cagliari è pronto a regalarsi Daniel Maldini. L’intesa con l’Atalanta prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù lavorano inoltre per Kevin Carlos e valutano anche la candidatura di Romano Floriani, esterno della Lazio, per completare il reparto sulle corsie.