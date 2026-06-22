Il mercato nerazzurro sembra orientato su due nomi che fanno sognare i tifosi, la nuova Inter di Chivu guarda al futuro con Paz e Palestra mentre Marotta e Ausilio sono obbligati a tenere d’occhio il bilancio

Due sogni di mercato, Marco Palestra e Nico Paz sono i nomi che fanno sognare i tifosi dell’Inter in questa calda estate per ora interamente dedicata ai Mondiali. Un doppio colpo che almeno in questo momento sembra impossibile ma nel calcio mai dire mai. Marotta e Ausilio sono pronti a sferrare la loro mossa, in attesa di un’eccezione di Oaktree e sperando che si crei la congiuntura giusta per regalare un nuovo sogno alla base nerazzurra.

Nico Paz è un intrigo, il Chelsea insiste per Palestra

Marco Palestra è stato il primo obiettivo di mercato dell’Inter in questa finestra di mercato. La società di Marotta ha cominciato una corte spietata all’esterno che quest’anno ha fatto una stagione super con la maglia del Cagliari. Ma il cartellino è dell’Atalanta e trattare con il club orobico è sempre impresa molto complicata. La posizione della società bergamasca è stata chiara: 50 milioni, questa la cifra necessaria per chiudere l’accordo. L’Inter ci pensa e ci vorrebbe anche arrivare, Palestra ha già dato la sua piena disponibilità. Ma dall’estero continuano a inserirsi tante altre pretendenti con il Chelsea e il Manchester City che per il momento sono stati respinte dallo stesso difensore…per il momento.

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Nico Paz è un vecchio pallino che però giorno dopo giorno potrebbe trasformarsi in un’opportunità importante. In questo momento sul talento argentino c’è una vera e propria guerra di nervi che coinvolge il diretto interessato, il Como e il Real Madrid. Il club spagnolo ha messo i lombardi di fronte a una scelta complicata: recompra immediata a 10 milioni o cessione con il Como costretto a sborsarne 60 (con tanto di recompra ancora possibile a 80). Una situazione impossibile per il Como con il giocatore che spinge per rimanere per giocare una stagione da protagonista in Champions. Un caso che dovrebbe essere chiaro nelle prossime settimane con l’Inter che fa da spettatore interessato e terzo incomodo pronto a cogliere un’opportunità che sarebbe unica, certo di fronte il pagamento comunque di una somma molto consistente.

La decisione di Oaktree

Un doppio colpo possibile o no? Le vie del mercato sono come sempre pressoché infinite, ancora di più visto che non siamo ancora entrati nella fase calda delle trattative. Sarà fondamentale in questa nuova fase del mercato nerazzurro rivolto a costruire una squadra capace di lottare ai vertici anche in Europa, la decisione di Oaktree. Il fondo americano lascia ampia spazio decisione a Beppe Marotta e Ausilio ma entro confini molto netti. E a spiegare quali sono ci pensa il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni sulla sua pagina Instagram: “Oaktree ha stanziato 50 milioni extra cessione. La coppia Marotta-Ausilio vuole consegnare a Chivu due difensori centrali, un esterno (Palestra) e un centrocampista. Per avere Palestra servono tutti e 50 i milioni, pertanto gli altri tre acquisti possono arrivare solo attraverso le cessioni. A meno che Oaktree non autorizzi un’estensione del budget”.

Il caso Akinsanmiro

L’Inter aveva chiuso anche un’operazione minore in uscita che avrebbe portato nelle casse un’altra plusvalenza. Il Pisa aveva infatti già annunciato il riscatto di Ebenezer Akinsanmiro che sarebbe dovuto rimanere con la formazione toscana anche nella prossima stagione. Tutto pronto e nei fatti già ufficiale, o quasi. Lo stop arriva per motivi burocratici, almeno questo sarebbe quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni che sostengono che l’operazione che era arrivata allo scambio dei documenti è stata fermata a causa dei controlli della Lega. Il Pisa infatti non avrebbe superato lo scoglio delle coperture economiche necessario per validare l’accordo. Il giocatore classe 2024 però non tornerà a Milano, su di lui ci sono club di Bundesliga e Premier League.