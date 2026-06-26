Nico Paz all’Inter, i motivi di un’operazione impossibile: la rivelazione dalla Spagna e la valutazione del Real Madrid

Il Como si tiene stretto il gioiello argentino che resta per un’altra stagione in Italia, l’opzione Inter era praticamente impossibile: per portarlo a Milano sarebbero serviti 120 milioni di euro

Marco Palestra prima, Nico Paz dopo: negli ultimi giorni a tenere banco è il mercato dell’Inter, anche se in questo caso più che di affari conclusi, si tratta di occasioni sfumate. Se però l’esterno dell’Atalanta poteva davvero arrivare a Milano, nel caso di Nico Paz, l’operazione era molto più complicata, forse al punto da essere impossibile.

La rivelazione dalla Spagna

L’affare Nico Paz ha tenuto banco negli ultimi giorni. I tifosi dell’Inter hanno sperato di poter mettere le mani sul giovane talento argentino che ha incantato tutti nelle ultime due stagioni con la maglia del Como. Ma dalla Spagna, sulle difficoltà di un affare del genere avvertivano da tempo. Le regole Fifa permettono un doppio movimento di mercato nella stessa sessione, il giornale AS ha provato a indagare sulla vicenda sostenendo in un primo momento che le regole Fifa non avrebbero permesso una “recompra” del Real e una cessione all’Inter nella stessa finestra di mercato, salvo poi correggere il tiro sostenendo che invece in linea puramente teorica sarebbe stata possibile.

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La reale valutazione del Real Madrid

Un affare complesso quello che riguarda Nico Paz ma che mette in evidenza un aspetto fondamentale, il Real Madrid non è disposto a lasciarlo andare via a poco. Il club spagnolo avrebbe esercitato la clausola che gli permetteva di riportarlo a casa per 9 milioni di euro. Solo il tempo di effettuare l’operazione prima di trovare il nuovo accordo con il Como pronto a sborsare 60 milioni (in quattro rate) per mettere di nuovo l’argentino a disposizione di Fabregas. Ma ovviamente quello che sarebbe stato segnato oggi non è l’ultimo capitolo della vicenda. Nella prossima stagione, i Blancos possono tornare in pieno controllo del giocatore esercitando la clausola da 80 milioni di euro, portando anche a un’eventuale plusvalenze nelle casse del club lombardo. Numeri che dimostrano che la reale valutazione che viene fatta del giocatore argentino e che è decisamente più alta dei 70 milioni di cui si è parlato in questi giorni. Per assicurarsi il pieno controllo del giocatore, già quest’estate, sarebbero serviti circa 120 milioni di euro, sempre a patto che il Real fosse intenzionato a cederlo in maniera definitiva.

La volontà di Nico Paz

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la volontà del protagonista principale di questa vicenda: Nico Paz. Il giocatore argentino sembra aver trovato sulle rive del lago di Como la sua dimensione perfetta. Ha la possibilità di giocare alle dipendenze di un allenatore che stravede per lui e che crede in un determinato tipo di gioco, e soprattutto ha la possibilità di giocare tanto. Nel suo percorso di crescita rimanere a Como era l’opzione perfetta, ancora di più dopo la qualificazione in Champions League. Nella prossima stagione avrà la possibilità di confrontarsi con il miglior calcio d’Europa senza paura di sbagliare e correre il rischio di finire indietro nelle gerarchie. Per questo motivo l’opzione di rimanere al Real sembrava la più improbabile visto quando accaduto nelle ultime stagioni a Endrick e anche al suo connazionale Mastantuono.