Calciomercato, l'Inter non molla Diaby, il Napoli ha l'accordo con Gabriel Jesus e la Roma si avvicina a Rodrigo Mora

I nerazzurri preparano una nuova offerta ma non perdono di vista Nico Gonzalez. Emergenza difensiva per gli azzurri dopo il ko di Marianucci, mentre l'acquisto dei giallorossi sbloccherebbe Gimenez dal Milan al Porto. Juventus tra Suzuki e Vicario

Ad un mese dalla chiusura del calciomercato, le trattative iniziano ad entrare del vivo. Il fischio d’inizio del campionato non è più così lontano, ed è normale che gli allenatori preferiscano lavorare su rose che si avvicinino sempre più a quella che sarà poi l’ufficialità.

Napoli, nuovi contatti per Badiashile e Gabriel Jesus

L’emergenza difensiva obbliga il Napoli ad accelerare sul mercato. Dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, gli azzurri devono fare i conti anche con lo stop di Marianucci, una situazione che rende ancora più urgente l’acquisto di un nuovo centrale. Per questo sono ripresi i contatti con il Chelsea e con l’entourage di Benoît Badiashile. L’obiettivo è trovare un’intesa sia sulle cifre sia sulla formula dell’operazione. Sullo sfondo rimane anche il nome di Federico Gatti, una pista che potrebbe tornare d’attualità qualora la Juventus riuscisse a chiudere per Lucumí del Bologna.

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IL TABELLONE LIVE DEL CALCIOMERCATO

Napoli, ora le cessioni

Sul fronte offensivo, invece, continua a guadagnare consistenza la candidatura di Gabriel Jesus. Il brasiliano dell’Arsenal è ormai un obiettivo concreto e non più soltanto un’idea. Il Napoli ha già investito 86,5 milioni di euro per riscattare Rasmus Højlund dal Manchester United per 44 milioni, Alisson Santos dallo Sporting per 16,5 milioni e Lorenzo Lucca dall’Udinese. Prima di presentare un’offerta ufficiale all’Arsenal per Gabriel Jesus, però, il club azzurro vuole completare alcune uscite: in particolare quella di Romelu Lukaku e di uno tra Lucca e Lang. Il margine economico per tentare l’affondo dipenderà dunque dalle prossime cessioni.

Inter, nuova offerta per Diaby

Si complica la strada dell’Inter per Moussa Diaby. Il club nerazzurro aveva provato a impostare l’operazione con l’Al-Ittihad sulla base di circa 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani, considerato un possibile esubero. La proposta, però, non ha incontrato il favore della società saudita, che preferirebbe un’offerta interamente in denaro. A rendere la situazione ancora più delicata c’è l’inserimento del Bayer Leverkusen, pronto a mettere sul tavolo proprio una soluzione cash.

Nico Gonzalez resta in orbita Inter

Il francese, tuttavia, non ha ancora dato il proprio via libera al ritorno in Germania, dove ha già giocato dal 2019 al 2023 prima dell’esperienza all’Aston Villa. Il suo temporeggiamento lascia quindi uno spiraglio all’Inter, che potrebbe provare a inserirsi nuovamente nella corsa all’esterno 27enne. Resta viva anche la pista che porta a Nico Gonzalez della Juventus, mentre è tornato d’attualità il nome di Djed Spence. Il terzino inglese del Tottenham potrebbe lasciare Londra per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ai quali aggiungere 5 milioni di bonus.

Inter, blindato Bovio

Intanto Cristian Chivu continua a spingere per Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool ha un contratto in scadenza nel 2027, ma i Reds continuano a valutare il giocatore almeno 40 milioni di euro. Sul fronte dei giovani, invece, l’Inter ha rinnovato il contratto di Leonardo Bovio. Il difensore classe 2008 ha convinto la società nerazzurra al punto da essere aggregato alla prima squadra e convocato per la tournée estiva. Bovio ha inoltre trovato spazio da titolare nell’amichevole contro la Juventus. Il nuovo accordo era già stato firmato in sede dal giocatore e dal suo entourage prima della partenza per la tournée: manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Juventus, Suzuki resta il favorito per la porta

In casa Juventus continua a tenere banco la ricerca del nuovo portiere. Zion Suzuki rimane il principale candidato, con il Paris Saint-Germain impegnato nel definire l’offerta per convincere il Parma a cedere il cartellino dell’estremo difensore. L’ultima proposta si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Vicario e Lunin gli altri nomi

Guglielmo Vicario del Tottenham resta invece un’alternativa, anche se al momento non sembra convincere pienamente la dirigenza bianconera. Il nome che potrebbe cambiare gli equilibri è quello di Andriy Lunin, che rappresenta una soluzione particolarmente interessante e, al momento, appare il candidato più accreditato alle spalle di Suzuki. Nella lista della Juventus resta anche Anatolij Trubin del Benfica, in una ricerca del portiere destinata a rimanere aperta fino alle battute finali del mercato.

Roma, Rodrigo Mora si avvicina e Udogie dice sì

La Roma incassa segnali positivi dal Porto per Rodrigo Mora. La trattativa per il trequartista portoghese prosegue con fiducia, anche se i giallorossi non intendono superare quota 50 milioni di euro complessivi. Sul tavolo sono state messe diverse formule: dal prestito con diritto di riscatto all’acquisto definitivo con 25 milioni subito e altri 25 nella prossima stagione. Esiste anche l’ipotesi di acquistare il 50% del cartellino per 25 milioni, lasciando al Porto la metà della futura rivendita. Intanto è atteso l’arrivo di Molina, mentre proseguono i contatti con il Tottenham per Destiny Udogie. Il laterale italiano avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento alla corte di Gian Piero Gasperini.

Milan, Athekame verso il Lione. Porto pronto per Gimenez

L’eventuale cessione di Rodrigo Mora permetterebbe al Porto di sbloccare il proprio mercato in entrata. Per il reparto offensivo, il club portoghese avrebbe individuato in Santiago Gimenez il profilo ideale. L’intesa con l’attaccante del Milan sarebbe già stata raggiunta, mentre resta da trovare quella tra le due società. Proprio in casa rossonera si registra un’uscita imminente: Zachary Athekame è vicino al trasferimento al Lione. Il terzino svizzero classe 2004, arrivato al Milan la scorsa estate, dovrebbe passare al club francese con la formula del prestito secco. Secondo quanto riferito da Fabrice Hawkins, Milan e Lione avrebbero già raggiunto un accordo.

Parma, Romero in arrivo: Pellegrino a Firenze

Il Parma ha raggiunto una base d’intesa con il Tigre per David Romero. L’attaccante argentino classe 2003 dovrebbe trasferirsi in Emilia per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva dell’operazione. Parallelamente, il Parma sta lavorando anche sul fronte delle cessioni. Matteo Pellegrino è infatti sempre più vicino alla Fiorentina, con la trattativa che procede verso la conclusione.

Cagliari, ufficiali Kevin Carlos e Daniel Maldini

Doppio innesto per il Cagliari. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Carlos, attaccante classe 2001 di proprietà del Nizza. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sempre il Cagliari ha annunciato anche Daniel Maldini. Il trequartista arriva in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra fissata a 8 milioni di euro.