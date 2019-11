Calciomercato Inter, non solo Mertens dal Napoli

La tensione in casa Napoli e la conseguente decisione di Aurelio De Laurentiis di rinnovare la rosa hanno attirato le attenzioni di diversi club. Uno su tutti l'Inter, che ha messo nel mirino non solo Mertens, ma anche Allan.

L'attaccante belga è un pallino di Marotta e consentirebbe ad Antonio Conte una maggior possibilità di scelta nel reparto offensivo. Il suo contratto scadrà a giugno e, al momento, è fuori discussione il rinnovo. Per convincerlo a sposare la causa nerazzurra la dirigenza avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione, bonus compresi, più un'opzione di rinnovo per una terza stagione.

Allan invece è stato vicino al trasferimento al Paris Saint Germain la scorsa estate ma De Laurentiis non accettò l'offerta da 70 milioni di euro presentata dai campioni di Francia. Il valore del brasiliano è calato e potrebbe cambiare aria per 60 milioni di euro. I nerazzurri sono in pressing sul giocatore (considerando anche le difficoltà nell'ingaggiare Arturo Vidal), bisognerà capire se il Napoli deciderà di cedere uno dei pezzi pregiati della rosa ad una diretta concorrente.

Ausilio aveva già provato ad acquistare Allan nel 2012 per tre milioni di euro ma l'affare sfumò per la mancanza di uno slot per il posto da extracomunitario e il giocatore andò a Udine.

Dieci giorni fa il centrocampista è stato vittima di un furto: alcuni malviventi si sono introdotti al secondo piano della sua villetta a Pozzuoli, quando in casa non c'era nessuno: il calciatore e la moglie si sono accorti dell'effrazione solo una volta rientrati. Sembra che nulla sia stato rubato, molti ipotizzano che sia una sorta di "messaggio" nei confronti del brasiliano.

E' infatti ritenuto uno dei "capi" della rivolta contro la proprietà, culminata con il rifiuto di tornare in ritiro dopo il match con il Salisburgo. Il brasiliano si sarebbe reso protagonista di una lite furente, con tanto di parole grosse, con il vice presidente Edoardo De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 09:04