Definito l'assalto a Marco Palestra, l'Inter si prepara alla seconda fase del mercato tra Solet e Curtis Jones. Sullo sfondo resta il sogno Nico Paz, operazione che potrebbe dipendere dall'addio di Frattesi e dall'interesse della Juventus.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Marco Palestra, Oumar Solet, Curtis Jones. L’Inter si è fiondata sul mercato in modo deciso, con ruoli e profili già definiti in partenza e senza tergiversare. Appena verrà definito l’acquisto del terzino dall’Atalanta, il duo Marotta-Ausilio proverà a captare eventuali occasioni e non necessariamente a prezzo di saldo. La dirigenza nerazzurra sta monitorando ciò che sta accadendo attorno a Nico Paz: se dovesse esserci rottura tra il Real Madrid e il Como, ecco che la società meneghina potrebbe palesarsi per fare un tentativo. Suggestione, forse qualcosa in più. Dipenderà anche dalle cessioni e in tal senso la Juve potrebbe dare anche una mano se desse concretezza alla sua voglia di Davide Frattesi.

Assalto a Palestra: ormai manca poco

Poche idee ma buone. Questo è stato fin qui il segreto dell’estate nerazzurra. L’idea è quella di consegnare a Cristian Chivu una rosa più fresca rispetto alla scorso anno. Per questo si è deciso di congedare, con tanto di ringraziamenti del caso, i vari Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. Discorso diverso per Dumfries, sacrificato per fare cassa e perché sul difensore olandese è piombato con decisione il Real Madrid con tutto ciò che ne consegue. Ad ogni modo, l’Inter l’alternativa l’ha già in mano: con Marco Palestra e il suo entourage c’è un accordo di fatto blindatissimo. Marotta ha deciso anche di venire incontro alle richieste dell’Atalanta: servirà ancora un incontro, forse due, ma si arriverà all’attesa fumata bianca per la quale sembra questione ormai di ore.

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L’addio di Frattesi, pupillo di Carnevali

Una volta concluso questo affare, si procederà con la seconda fase. Oumar Solet e Curtis Jones, come detto, sono gli obiettivi più concreti dell’Inter e anche qui con discreti margini di riuscita. Il difensore è una necessità impellente, date le numerose uscite nel reparto. Il centrocampista rispecchia invece la volontà del club di concedersi un upgrade nel settore. A fargli posto sarà Davide Frattesi, sempre più fuori dai piani societari.

Occhio, perché l’ex Sassuolo è un pupillo di Giovanni Carnevali e piace tanto anche a Luciano Spalletti. Possibile una trattativa tra Juventus e Inter? Assolutamente sì, considerato che le rispettive volontà coincidono. Si parla anche di Federico Gatti e Andrea Cambiaso come potenziali contropartite, anche se i lombardi preferirebbero monetizzare: valutazione 30 milioni di euro. Per i nerazzurri, poi, l’eventuale addio del giocatore aprirebbe nuovi interessanti scenari di mercato.

La trattativa Como-Real per Nico Paz e la posizione dell’Inter

Il resto è fatto di attese. Nel calciomercato conta anche e forse soprattutto avere pazienza, dal momento che ci sono numerosi fattori poco controllabili. Nico Paz, ad esempio, è promesso sposo del Como: il centrocampista argentino ha deciso di voler restare in riva al lago, rinviando dunque il suo trasferimento al Real Madrid. Il nodo della questione è che i Blancos oggi vogliono incassare almeno 60 milioni di euro e sono poco inclini alla via di un nuovo prestito.

Anche i ricchi hanno necessità di monetizzare, specialmente per il fatto che con José Mourinho al timone il club spagnolo ha avviato una bella e onerosa opera di restyling. Il Como, però, in questo momento non può spendere quella cifra e non è una questione di mancanza di volontà. Ci sono dei paletti da rispettare per non subire sanzioni: i colloqui tra le parti vanno avanti, con Marotta spettatore interessato.

Servirebbero altri sacrifici: i nerazzurri studiano le possibili mosse

Ma l’Inter potrebbe spendere 60 milioni dopo averne investiti almeno 45 per Palestra? Oggi no, domani chissà. Frattesi sarebbe sicuramente un buon punto di partenza ma probabilmente non basterebbe. Ecco perché, nel caso in cui Nico Paz diventasse davvero un’opzione, si potrebbero aprire scenari apparentemente clamorosi. I nerazzurri ritengono il giocatore un fuoriclasse in grado di cambiare radicalmente la squadra, conferendole maggiore imprevedibilità nella manovra.

Magari anche attraverso un cambio con modulo con un trequartista alle spalle delle due punte. Servirebbero altri sacrifici sulle cessioni ma i campioni d’Italia studiano le mosse per non farsi trovare impreparati. Per il momento è solo una pista da monitorare, ma in Viale della Liberazione nessuno vuole farsi trovare impreparato. Perché quando sul mercato si libera un talento come Nico Paz, l’Inter vuole avere le carte in regola per provarci fino in fondo.