Calciomercato Inter, possibile uno scambio col PSG

L’Inter di Antonio Conte continua a lavorare alla situazionne Christian Eriksen. Il danese, nonostante la titolarità nella sfida contro il Cagliari, è fuori dal progetto del tecnico e potrebbe lasciare Milano a gennaio.

Il PSG ci pensa, e intanto si ragiona ad uno scambio tra Eriksen e Leandro Paredes, metronomo dei francesi ex Zenit. L’alternativa allo scambio sarebbe vendere (svendere?) il trequartista ex Ajax in Inghilterra (United o Tottenham) e poi reinvestire il ricavato per Paredes. Il problema è che nessuno pagherà cifre folli per un giocatore ai margini della rosa nerazzurra.

OMNISPORT | 15-12-2020 08:59