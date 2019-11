Calciomercato Inter, scelto il centrocampista per gennaio

Con Nicolò Barella fermo ai box per almeno 4 settimane, Antonio Conte deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo. Borja Valero non ha sfigurato a Torino ma saranno importanti i recuperi di Sensi, Gagliardini e Asamoah.

L'ex centrocampista del Cagliari dovrà operarsi, come si legge nel comunicato ufficiale dell'Inter: "Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all'Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia".

Lo stop evidenzia dunque la fragilità (già sottolineata dal tecnico in più di un'occasione) del reparto nerazzurro. Se Kulusevski rappresenta un'alternativa per giugno, già a gennaio Marotta dovrà piazzare almeno un colpo e tutti gli indizi portano a Rodrigo De Paul.

Il centrocampista dell'Udinese è nerl mirino anche della Fiorentina ma i nerazzurri sono sulle sue tracce dall'anno scorso e la personalità di Conte potrebbe risultare decisiva nella decisione finale dell'argentino. La richiesta è di 35 milioni di euro ma la dirigenza interista starebbe pensando di inserire Dimarco nella trattativa per abbassare le richieste di Pozzo.

Nei giorni scorsi è circolaro anche il nome di Nemanja Matic, deciso a salutare i Red Devils già a gennaio visto lo scarso impiego. L'Inter sembrava in prima fila, proprio per la presenza di Conte: il serbo risponde all'identikit per caratteristiche fisiche e tecniche, oltre che per l’esperienza.

L'arrivo di Mourinho sulla panchina del Tottenham può però avere stravolto la situazione, sebbene lo 'Special One' abbia allontanato le voci di mercato durante la presentazione come nuovo tecnico degli Spurs.

