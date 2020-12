Calciomercato Inter, si parla di uno scambio col Barcellona per il 2021

Il calciomercato in casa Inter non si ferma mai. Dopo gli ultimi risultati positivi, Marotta e Ausilio cercano alcuni rinforzi per completare la rosa, tra cui un vice-Lukaku e un difensore. Ma oltre a questo si sta già iniziando a ragionare verso l’estate 2021.

Anche il Barcellona sta ragionando in questo modo, e dopo aver perso in estate Vidal e Suarez, potrebbe dire addio anche a Messi e non solo. Secondo Don Balon, Coutinho potrebbe essere uno dei sacrificati per arrivare a nuovi colpi di mercato. Il brasiliano in questa stagione ha totalizzato solamente 11 presenze, di cui 9 da titolare, mettendo a segno 3 gol, e non è ritenuto indispensabile da Koeman. Ed eccoo che si rifà largo l’idea di arrivare a Lautaro Martinez, magari inserendo proprio Cooutinho come contropartita tecnica.

L’idea dei blaugrana è quella di offrire Coutinho più un conguaglio economico di circa 35 milioni di euro, portando il totale dell’operazione a circa 95 milioni di euro. Se ne parlerà bene in estate.

OMNISPORT | 18-12-2020 15:12