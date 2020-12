Calciomercato Inter, si pensa allo scambio Eriksen-Torreira

Più si avvicina il calciomercato e più si fanno ipotesi sul futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese ex Tottenham non piace a Conte e non gioca, e qundi la soluzione migliore è senza dubbio la cessionne.

È di queste ore la proposta avanzata dall’Arsenal di uno scambio tra Eriksen e Lucas Torreira, mediano ex Sampdoria e attualmente in prestito all’Atletico Madrid del Cholo, dove però non trova spazio. Lo scambio sarebbe alla pari sulla base della valutazione dei due giocatori di circa 28-30 milioni.

L’Inter appare comunque poco interessata alla proposta in quanto Conte preferirebbe un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. In questo senso dall’Arsenal sarebbe preferibile un affare con Xhaka.

OMNISPORT | 17-12-2020 22:19