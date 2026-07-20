Calciomercato: l'Inter non molla Spence, il Como vuole Kean. Zaniolo resta all'Udinese, idea Hojbjerg per il Milan

I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un sostituto per Dumfries, Rabiot non seguirà Allegri al Napoli. La Juventus incontrerà in settimana l'entourage di Vlahovic

Il calciomercato entra nel vivo e la giornata di lunedì 20 luglio è stata caratterizzata da numerosi contatti, incontri e trattative che coinvolgono le principali squadre di Serie A. Tra operazioni vicine alla chiusura, nuovi obiettivi e affari ancora in fase di studio, le big italiane continuano a lavorare per consegnare ai rispettivi allenatori organici sempre più competitivi.

Inter, il nodo è il terzino destro

L’Inter continua a concentrarsi sulla corsia di destra. La priorità della dirigenza nerazzurra resta individuare il sostituto ideale di Dumfries nel ruolo di esterno difensivo e il nome che continua a raccogliere più consensi è quello di Djed Spence. La trattativa, però, non è ancora arrivata alla fase decisiva e dipenderà anche dalle valutazioni economiche della proprietà.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Stones si propone all’Inter

Nelle ultime ore è emersa anche un’indiscrezione riguardante John Stones, che si sarebbe proposto ai nerazzurri dopo la conclusione della sua esperienza in Inghilterra. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di uno scenario da monitorare e non di una trattativa avanzata.

Al Hilal su Bastoni

In uscita, nelle ultime ore è emerso un interesse dell’Al-Hilal per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è un profilo che piace al club arabo, allenato da Simone Inzaghi. Si capirà se l’interesse si tradurrà in una trattativa concreta, considerando che l’Al-Hilal deve prima cedere un giocatore “straniero” in rosa.

Milan, attenzione all’asse con l’Aston Villa

Il Milan continua a lavorare soprattutto sul mercato in uscita. Resta centrale la situazione di Rafael Leao, con l’Aston Villa che continua a seguire con attenzione il portoghese. Un’eventuale cessione garantirebbe ai rossoneri un tesoretto importante da reinvestire sul mercato. Parallelamente il club valuta nuovi rinforzi offensivi e offensivi esterni, mentre la dirigenza prosegue i contatti per completare una rosa che possa tornare protagonista sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Milan, idea Hojbjerg

Per il centrocampo Pierre-Emile Hojbjerg può essere un’idea. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli. Sfumata la pista Zaniolo: l’Udinese e l’attaccante hanno trovato l’accordo per il nuovo contratto dell’attaccante. Nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri per 4 anni.

Rabiot non segue Allegri

Intanto Rabiot ha smentito ogni voce su un possibile passaggio al Napoli di Allegri: “Riparto dal Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Prima le vacanze, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile”.

Juventus, uscite e nuovi innesti

In casa Juventus continua il lavoro di Luciano Spalletti insieme alla dirigenza. Dopo i primi innesti già definiti nei giorni scorsi, il club bianconero è concentrato soprattutto sulle cessioni per finanziare ulteriori operazioni. Per la porta la priorità è il Dibu Martinez.

Joao Mario verso la Fiorentina

Restano da definire le posizioni di alcuni giocatori in uscita, come quella di Joao Mario che potrebbe andare in prestito all Fiorentina. In attacco continua il monitoraggio di diversi profili, e in settimana ci sarà un incontro con l’entourage di Dusan Vlahovic. La società vuole regalare all’allenatore almeno un altro centravanti prima della chiusura della finestra estiva, mentre dopo la notizia delle lesione di basso grado per Jeff Ekhator, si sta parlando di un possibile scambio con Pellegrino del Parma.

Roma, Summerville a un passo

Anche la Roma resta molto attiva. I giallorossi stanno cercando un esterno offensivo capace di aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Tra i nomi seguiti continua a essere accostato Crysencio Summerville, profilo ritenuto ideale per caratteristiche tecniche e duttilità. La risposta del West Ham alla nuova e ulteriore proposta formulata dalla dirigenza giallorossa è attesa in queste ore.

Fiorentina, arriva l’ufficialità di Oulai

La notizia più importante della giornata riguarda la Fiorentina, che ha ufficializzato l’acquisto di Oulai dal Trabzonspor. Il club viola ha investito circa 25 milioni di euro più 4 di bonus, confermando la volontà di costruire una squadra ambiziosa in vista della nuova stagione. Vicino l’ingaggio in prestito di Joao Mario dalla Juventus, mentre Moise Kean potrebbe accasarsi al Como di Fabregas.

Agosto mese “caldo”

Con l’avvicinarsi di agosto, molte trattative sono destinate a entrare nella fase conclusiva. Le prossime ore potrebbero risultare decisive soprattutto per Inter, Milan e Juventus, impegnate sia nelle cessioni eccellenti sia nell’arrivo dei rinforzi richiesti dagli allenatori. Il mercato estivo è ormai entrato nella sua fase più intensa e i colpi di scena sembrano essere appena iniziati