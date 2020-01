Calciomercato Inter: sprint per un centrocampista

La lunga trattativa Vidal-Inter sembra esser giunta al capitolo finale dato che, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus potrebbe riabbracciare Antonio Conte già a metà gennaio.

Il cileno saluterebbe dunque una società con cui è in rotta di collisione per la sua richiesta di mancati pagamenti (che ammontano a 2,4 milioni di euro). Valverde giovedì aveva gelato i nerazzurri: "Non credo che questa vicenda contrattuale vada ad incidere sull'aspetto sportivo. Vidal si sta allenando bene, come fa sempre".

"Dovrà risolvere la questione con la società ma penso che sarà trovata una soluzione internamente, non è certo la prima volta che accade una cosa del genere e non sarà l'ultima. Sinceramente non vedo alcun problema. Vidal via? Dopo la cessione di Aleña, non partirà nessun altro".

Secondo quanto riporta la rosea però, le dichiarazioni del tecnico non hanno impensierito Beppe Marotta che sta lavorando con il procuratore del cileno per trovare un compromesso: i blaugrana chiedono 20 milioni di euro, i nerazzurri ne offrono 12.

Ad aumentare le possibilità di vedere Vidal all'Inter ci ha pensato Dani Olmo, sostituto dell'ex bianconero, che ha dichiarato: "Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. In caso di accordo tra i club, preferirei andare via subito a gennaio. Credo sia giunto il momento di fare il grande salto. Il mio obiettivo è andare agli Europei e migliorare, e sarà difficile farcela giocando in Croazia".

Sullo sfondo rimane Eriksen: il centrocampista del Tottenham è da tempo nel mirino di Marotta e Josè Mourinho ha confessato: "Adesso non so se se ne andrà via a gennaio ma è possibile, è una delle opzioni". In Danimarca sono certi di una chiusura già in questa finestra di mercato ma, qualora i tempi dovessero allungarsi, l'affare sarebbe solo rimandato a giugno.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 10:45