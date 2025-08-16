Calciomercato: Inter su Frendrup, Bailey è della Roma, Diouf l'ultima idea del Napoli

Sfumato Konè i nerazzurri cambiano obiettivo, piace anche Solet, la Juventus dopo Kolo Muani aspetta di vendere, Gasp a un passo anche da Sancho

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantaseiesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Frendrup e Solet per l’Inter

In attesa che si chiuda, in una maniera o nell’altra, la telenovela Lookman l’Inter è costretta a mettere in atto i piani B e C. Sfumata l’idea Konè torna di moda il nome di Frendrup, che ha caratteristiche simili al centrocampista della Roma. Possibili novità anche in difesa. Se va via Benjamin Pavard (piace al Lille e ai sauditi del Neom), c’è Solet in pole. C’è già stato un primo sondaggio con l’Udinese.

Napoli su Diouf

Con Miretti che ne avrà per un mese e Musah che Allegri fatica a lasciar andar via il Napoli sposta la mira per il centrocampista. Il nome più gettonato è quello di Diouf del Lens ma in lista ci sono anche Giorgi Sudakov, ventiduenne talento ucraino dello Shakhtar, vecchio pallino degli azzurri, e l’inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, in uscita dal Chelsea.

Doppio colpo della Roma

Roma vicinissima al doppio colpo. Quasi fatta per Bailey: l’affare con l’Aston Villa per l’attaccante classe 1997 è ormai definito: prestito oneroso di poco superiore ai 2 milioni e diritto di riscatto a 23. Emery non lo ha portato nemmeno in panchina nella sfida di oggi contro il Newcastle. Da sistemare i dettagli sull’ingaggio, Bailey guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Passi avanti anche per Sancho, l’altro grande obiettivo dei Friedkin. Il Manchester United ha già accettato l’offerta da 23 milioni della Roma, mancano solo i dettagli relativi ai bonus del contratto e le commissioni per i suoi agenti. In uscita invece Pellegrini. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso ha incaricato due intermediari internazionali di sistemare il trequartista classe ’96 in un’altra squadra.

La Juve aspetta di vendere

Definito il rientro dal Psg di Kolo Muani la Juve si ferma. Resta l’interesse per O’Riley ma prima sarà essenziale vendere: senza cessioni non arriveranno nuovi innesti. A sbloccare il mercato dei bianconeri saranno le cessioni di Douglas Luiz a Nico Gonzalez.

Cheddira all’Udinese

L’Atalanta sogna il ritorno di Gosens, contatti avviati per l’esterno ma la Fiorentina ha respinto la proposta iniziale da 12 milioni di euro, Walid Cheddira si avvicina a grandi passi all’Udinese, trovato l’accordo col Napoli sulla base di un prestito oneroso da 200mila euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 3.5 milioni.