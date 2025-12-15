Per questa stagione ufficialmente la sessione invernale è una finestra che si limita all'intervallo compreso tra il 2 gennaio e 2 febbraio 2026

Con un girone di andata che ha fornito i primi verdetti di una stagione che si appresta a superare l’impasse decisivo, si riaccendono i riflettori sulla campagna acquisti chiusa in estate. Primi interrogativi, prime revisioni. L’apertura ufficiale della sessione invernale del calciomercato induce a rivalutare quanto costruito e da revisionare tra fair play finanziario, bilancio e vincoli di contratto.

Il campionato di Serie A, fino ad oggi, ci restituisce una classifica inimmaginabile con l’Inter in vetta artefice di un sorpasso ai danni di Milan e Napoli davvero decisivo, Roma sorpresa e Juventus e Atalanta in ripresa. Quali siano le migliorie da apportare sono evidenti, in alcuni casi, eppure in questa finestra di riparazione nulla è da ritenersi scontato. Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio, ma quando si chiudono le trattative? E quanto dura la finestra di riparazione?

Calciomercato invernale 2026: quando inizia

Archiviato il girone d’andata, si entra nel vivo di trattative, affari, rumors e possibili triangolazioni o innesti a partire dalla data stabilita di apertura ufficiale delle operazioni, ovvero venerdì 2 gennaio 2026. Coincide con Cagliari-Milan, 18esima di campionato.

Quindi, questa è la data in cui si incomincia in via ufficiale, quel che accade o si sussurra prima di allora è propedeutico alle operazioni che verranno negoziate. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione solamente poche settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni, così da prepararsi agli ultimi mesi di un campionato lungo e intenso che, tra l’altro, non prevede sosta natalizia.

Il massimo campionato, anche per questa stagione, infatti, prosegue: il calcio anche per quest’anno non conoscerà interruzione ad eccezione delle squadre impegnate in nella Supercoppa Italiana, vale a dire Inter, Bologna, Milan e Napoli. Ricordiamo che da questa data, le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio.

Quando si conclude il calciomercato invernale 2026

La chiusura della sessione invernale, limitata a poche ma intense settimane di scambi, è fissata per il 2 febbraio 2025 alle ore 20.

Facendo i conti, si tratta di quattro settimane utili soprattutto per chiudere quelle operazioni che sono già state impostate e che riguardano giocatori vincolati da contratti (per i parametri zero si può chiudere in qualsiasi momento) in essere o per arginare emergenze come il problema in difesa dell’Inter, ad esempio, o la ricerca di un attaccante da parte della Roma.

Dopo la data e l’orario di chiusura delle operazioni per depositare i relativi contratti, non sarà più possibile chiudere i contratti, ad eccezione di quei giocatori svincolati o che risultassero senza contratto.

La finestra di gennaio 2026

Rimane il fatto che per un numero esiguo di società che non affronteranno stravolgimenti della rosa, le big della Serie A potrebbero ricorrere a questa sessione invernale di riparazione per alcuni correttivi alla rosa non riusciti in estate. Inter, Milan, Roma e soprattutto in uscita la Juventus potrebbero riservare qualche sorpresa.

Le società per circa 4 settimane dovranno risolvere gli inghippi scaturiti da difficoltà ambientali o problemi fisici e adeguare la rosa dopo la prima parte della stagione, che ha offerto spunti di riflessione sulle scelte estive e l’effettivo vantaggio relativo a acquisti e cessioni dei giocatori in rosa.