Calciomercato: Juve, assalto dell’Arsenal a Yildiz. Milan, è rottura con Leao: sul piatto 50 milioni. Il tabellone

La Juventus deve guardarsi dall’offerta inglese per il suo numero 10 e pensa a Kessié, mentre il Milan prepara l’addio di Leao. La Lazio torna su Pinamonti, il Napoli stringe per l’attacco e l’Inter accoglie Curtis Jones

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Mancano ormai meno di due settimane alla chiusura del mercato e le grandi della Serie A stanno entrando nella fase decisiva. Le trattative più pesanti riguardano soprattutto Juventus e Milan, alle prese con possibili cessioni che potrebbero cambiare gli equilibri delle rispettive rose. A Torino è arrivata la sirena dell’Arsenal per Kenan Yildiz, mentre i rossoneri hanno ormai definito una strategia molto chiara sul futuro di Rafael Leao. Ma non sono le uniche operazioni da seguire: la Lazio è tornata su Andrea Pinamonti, il Napoli cerca un nuovo attaccante e l’Inter ha completato l’operazione Curtis Jones.

Juve, l’Arsenal mette 100 milioni sul tavolo per Yildiz

Il mercato della Juventus si accende attorno al suo numero 10. Dall’Inghilterra arrivano infatti sirene sempre più insistenti per Kenan Yildiz, diventato un obiettivo dell’Arsenal dopo il mancato assalto a Vinicius Junior. I Gunners sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra nell’ordine dei 100 milioni di euro, una proposta che costringerebbe inevitabilmente i bianconeri a fare una riflessione.

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A Torino, però, la volontà del giocatore sarebbe quella di continuare la propria avventura in bianconero. Yildiz vuole riscattarsi dopo una stagione complicata e ha l’obiettivo di diventare uno dei riferimenti della nuova Juventus di Luciano Spalletti. La società, dal canto suo, considera il turco un patrimonio tecnico e commerciale di enorme valore. Il mercato può ancora cambiare tutto, soprattutto davanti a un’offerta così pesante, ma al momento la priorità resta quella di trattenerlo.

La Juventus continua comunque a lavorare anche sulle entrate. Dopo aver sistemato altri reparti, il club cerca soprattutto di liberare spazio e risorse attraverso le cessioni. Tra i nomi seguiti per il centrocampo c’è sempre Franck Kessié, che rappresenta un’operazione possibile ma legata alla capacità dei bianconeri di alleggerire il monte ingaggi. L’ivoriano, svincolato, sarebbe disposto a ridimensionare le proprie richieste pur di tornare in Serie A.

Milan, la rottura con Leao è definitiva: servono 50 milioni

Se a Torino si prova a resistere all’assalto dell’Arsenal, a Milano il discorso sembra invece essere arrivato al punto di svolta. Il Milan ha deciso di separarsi da Rafael Leao e Jorge Mendes è al lavoro per trovare una soluzione negli ultimi giorni di mercato. Il vertice di ieri a Casa Milan ha confermato la volontà della società di chiudere il rapporto con il portoghese, ormai sempre più ai margini del progetto di Ruben Amorim.

La cessione, però, non sarà una svendita. Il Milan ha abbassato la richiesta iniziale, ma continua a pretendere almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il numero 10. Il Galatasaray, che finora ha rappresentato una delle piste più concrete, è arrivato a circa 40 milioni più bonus, ma non è ancora abbastanza per convincere i rossoneri.

Mendes sta lavorando soprattutto sul mercato di Premier League e Liga, mentre resta sullo sfondo anche la clamorosa ipotesi di uno scambio con il Manchester City che coinvolgerebbe Ruben Dias. Proprio sul difensore portoghese, però, arrivano anche precisazioni importanti: secondo Fabrizio Romano non c’è al momento una trattativa avviata tra Milan e City e il club inglese continua a puntare sul proprio capitano.

Il futuro di Leao resta quindi uno dei grandi tormentoni degli ultimi giorni di mercato. E la situazione è diventata ancora più delicata perché un eventuale addio del portoghese potrebbe cambiare radicalmente le successive mosse del Milan.

Lazio, dopo il no a Dieng torna in pista Pinamonti

Il mercato della Lazio è stato improvvisamente costretto a cambiare direzione. Dopo i problemi emersi durante le visite mediche di Bamba Dieng, l’attaccante che sembrava destinato a diventare il nuovo riferimento offensivo biancoceleste, il club è tornato a guardare verso un nome già trattato nelle scorse settimane: Andrea Pinamonti.

Secondo Matteo Moretto, la Lazio tornerà infatti a parlare con il Sassuolo. La pista non è mai stata semplice, soprattutto per la distanza sulle condizioni economiche, ma il mancato arrivo di Dieng riapre uno scenario che sembrava ormai tramontato. Pinamonti è ancora sul mercato e la Lazio rappresenta una destinazione gradita al giocatore.

Il problema è soprattutto la formula. I biancocelesti non possono spingersi verso un prestito con obbligo di riscatto e dovranno quindi provare a costruire un’operazione diversa, magari con un diritto di riscatto accompagnato da bonus importanti. È una trattativa tutta da ricostruire, ma il nome di Pinamonti è tornato improvvisamente d’attualità.

Napoli, occhi sulla Premier: Jackson e Gabriel Jesus nel mirino

Anche il Napoli continua a muoversi alla ricerca di un attaccante. La società azzurra guarda soprattutto alla Premier League e ha effettuato sondaggi sia per Nicolas Jackson sia per Gabriel Jesus.

Il senegalese del Chelsea è il profilo che sembra avere maggiore appeal, anche se la concorrenza inglese e spagnola rende l’operazione tutt’altro che semplice. Jackson è infatti in uscita dai Blues e il Napoli lo considera una possibile soluzione per il reparto offensivo, soprattutto nel caso in cui Lorenzo Lucca dovesse lasciare il club.

Gabriel Jesus rappresenta invece un’alternativa di esperienza internazionale. I contatti con l’entourage del brasiliano sono positivi, ma il giocatore non sarebbe ancora completamente convinto della destinazione. Il Napoli continua dunque a lavorare su più tavoli, aspettando di capire anche come si evolverà il mercato in uscita.

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Inter, missione inglese completata: arriva Curtis Jones

Dopo settimane di trattative, l’Inter ha invece piazzato il colpo a centrocampo. Curtis Jones è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro: l’accordo con il Liverpool è stato raggiunto sulla base di circa 32 milioni di euro più bonus, per un’operazione complessiva superiore ai 30 milioni.

Il centrocampista inglese, 25 anni, era da tempo la priorità di Cristian Chivu e prenderà il posto lasciato libero da Davide Frattesi. Dopo John Stones e Djed Spence, Jones è il terzo inglese acquistato dall’Inter in questa sessione di mercato.

L’operazione è ormai entrata nella fase conclusiva: Jones è atteso a Milano per le visite mediche, prima della firma sul contratto. Un altro tassello della nuova Inter, sempre più orientata verso il mercato britannico.

Roma, Luis Henrique torna la priorità per Gasperini

La Roma ha invece cambiato strategia per completare il reparto esterni. Dopo aver rallentato le piste che portavano a Malick Fofana e Alessio Cacciamani, soprattutto per le richieste economiche di Lione e Torino, il club giallorosso è tornato a valutare Luis Henrique dell’Inter.

Il brasiliano piace per la sua duttilità: può giocare sulle due corsie e all’occorrenza avanzare in una posizione più offensiva. Una caratteristica particolarmente interessante per Gian Piero Gasperini, che cerca un giocatore capace di garantire corsa e soluzioni diverse all’interno della stessa partita.

La trattativa, però, è ancora lontana dalla conclusione. Roma e Inter devono trovare un’intesa sia sulla formula sia sulle cifre e saranno necessari nuovi contatti. La pista è concreta, ma non ancora vicina alla fumata bianca.

Il mercato entra nel rettilineo finale

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Yildiz-Arsenal, Leao-Milan, Pinamonti-Lazio e il nuovo attaccante del Napoli sono alcune delle storie destinate a tenere banco nei prossimi giorni, mentre l’Inter ha già completato la sua missione per Curtis Jones. Con la chiusura della sessione sempre più vicina, ogni cessione può diventare la chiave per sbloccare un nuovo acquisto. E il finale di mercato promette ancora parecchi colpi di scena.