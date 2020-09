Calciomercato: Juve mai così vicina a Chiesa, la Fiorentina dice sì

Juventus mai così vicina a Federico Chiesa: l’attaccante della Fiorentina è l’ultimo colpo di mercato deciso dalla dirigenza bianconera, che si è finalmente mossa per portare il gioiello viola a Torino. Secondo le indiscrezioni il presidente del club toscano Rocco Commisso ha aperto le porte ai campioni d’Italia, ed è pronto a dire sì a una proposta di prestito oneroso, forse biennale, con riscatto fissato a 50 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

Il giocatore ha trovato da tempo un’intesa con Paratici, aspetta solo la chiamata dei bianconeri e ha già espresso la sua volontà alla dirigenza della società gigliata. Il ds bianconero ha incontrato nei giorni scorsi l’agente Fali Ramadani per definire il tutto.

La Vecchia Signora ha strada libera per Chiesa: il Milan è interessato ma non ha fatto alcun passo avanti ufficiale. Prima dell’affondo, la Juventus deve però cedere almeno tre giocatori: Daniele Rugani, cercato in Premier e da alcuni club della Liga, Sami Khedira, che dovrebbe risolvere a breve il contratto, e Douglas Costa, destinato a partire proprio per lasciare posto a Chiesa.

Sulle tracce del giocatore ci sono alcuni club inglesi, in particolare Wolverhampton e Leeds: un suo no complicherebbe di molto l’operazione per il talento dei viola.

La Fiorentina intanto si sta cautelando in caso di addio del figlio d’arte: oltre a Deulofeu i viola avrebbero bloccato Josè Maria Callejòn, ancora svincolato dopo aver terminato il contratto con il Napoli.

OMNISPORT | 30-09-2020 08:56