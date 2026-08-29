Calciomercato, Juve nei guai: salta Kessie, ritorno clamoroso all’Atalanta. Roma-Balerdi, Milan scatenato

A pochi giorni dalla chiusura del mercato la Juventus deve cambiare obiettivo per il centrocampo. Gasp ha il difensore che voleva, le ultime mosse dei rossoneri, Fiorentina su Nje.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato è ormai entrato nella sua fase decisiva e il conto alla rovescia verso il gong del 2 settembre alle ore 20 è cominciato. Sono gli ultimi giorni per completare le rose e diverse trattative possono ancora cambiare volto da un momento all’altro. Vediamo le principali operazioni di giornata.

Juve, salta Kessie: idea Sarr

La Juventus deve cambiare rapidamente i suoi piani per il centrocampo. Dopo giorni di trattative, è infatti saltato l’arrivo di Franck Kessié, che ha scelto di tornare all’Atalanta: a fare la differenza è stato il mancato accordo sui bonus, in particolare su quello alla firma. Un colpo di scena che costringe i bianconeri a guardare altrove per regalare a Luciano Spalletti il mediano richiesto. Tra le possibilità è emerso il nome di Pape Matar Sarr del Tottenham: la Juventus ha chiesto informazioni per il classe 2002 e valuta la formula del prestito. Dalla Spagna, intanto, torna a circolare anche l’ipotesi Eduardo Camavinga, ma il Real Madrid preferirebbe eventualmente una cessione a titolo definitivo.

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L’ivoriano fa ritorno all’Atalanta

Il grande protagonista del mercato di giornata è però proprio Kessié, che dopo il mancato accordo con la Juventus ha trovato rapidamente una nuova sistemazione. Il centrocampista ivoriano ha firmato con l’Atalanta, tornando nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio tra il 2015 e il 2017. Operazione chiusa in tempi rapidissimi dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, re estivo delle plusvalenze, che ha individuato nell’ivoriano il rinforzo necessario per il centrocampo di Maurizio Sarri facendo anche un grande smacco al suo vecchio club. La Dea si assicura così un giocatore già protagonista in Serie A e capace di garantire esperienza e fisicità in mezzo al campo.

Roma, Balerdi è atterrato

La Roma ha invece completato il suo intervento in difesa. Leonardo Balerdi è arrivato nella Capitale ed è pronto a diventare un nuovo giocatore giallorosso: il centrale argentino classe 1999 arriva dal Marsiglia con la formula del prestito e obbligo di riscatto condizionato, per un’operazione complessiva intorno ai 20 milioni di euro. Un rinforzo importante per Gian Piero Gasperini, che potrà contare su un difensore abituato anche alle competizioni europee. La trattativa è dunque alle battute finali e Balerdi è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

Milan e Fiorentina, rush finale

Il Milan prepara gli ultimi movimenti prima della chiusura della sessione: nel summit di mercato con Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt e Gardiner si è parlato della necessità di aggiungere un trequartista e, nel caso di una partenza di Tomori, anche un difensore. Restano inoltre nuovi contatti con il Porto per Gimenez, alla ricerca di un punto d’incontro. Si muove anche la Fiorentina, che ha definito l’accordo con Alieu Njie: l’attaccante del Torino è vicino al trasferimento in viola per 16 milioni di euro più 4 di bonus, con contratto fino al 2030 e opzione. In uscita dal Torino, invece, Marcus Pedersen ha firmato con l’Olympiakos. Infine, resta da seguire la situazione di Edon Zhegrova: il giocatore della Juventus non avrebbe aperto all’Atalanta e l’Al-Ittihad potrebbe rappresentare una destinazione gradita. Pillola finale sulla viola: Kean non è stato convocato nel match del pomeriggio contro il Frosinone. Altro segnale dell’imminente trasferimento alla corte di Fabregas.