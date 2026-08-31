Calciomercato: la Juve saluta David e punta Woltemade, Como-Kean ai dettagli, Dea all’assalto di Rowe. De Zerbi vuole Pulisic

L’addio del canadese, che passa all’Atletico Madrid, permette ai bianconeri di stringere per il tedesco del Newcastle, preferito a Zirkzee. Il Tottenham contatta il Milan per l’americano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus è a un passo dal suo nuovo centravanti “grazie” a Jonathan David che ha finalmente accettato la corte dell’Atletico Madrid: i bianconeri hanno abbandonato la pista Zirkzee per virare su Nick Woltemade del Newcastle. Moise Kean è ormai un giocatore del Como, il Tottenham di De Zerbi ha chiesto Christian Pulisic al Milan.

Juventus: via David, arrivano Woltemade e Sarr

La Juventus può finalmente salutare Jonathan David, in procinto di andare all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. Con l’addio del canadese, i bianconeri possono quindi affiancare un altro attaccante a Randal Kolo Muani: dopo aver inseguito Joshua Zirkzee per settimane, Carnevali e Massara hanno virato su Nick Woltemade, atipico centravanti del Newcastle e della Germania. Il 24enne ha dato il suo assenso all’operazione, si lavora al prestito secco senza opzioni di riscatto. A breve potrebbe essere colmato anche il vuoto a centrocampo: in chiusura l’affare per Pape Sarr col Tottenham sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 26, vincolato però alla qualificazione alla Champions League e a superamento delle 50% delle presenze da parte del giocatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kean in arrivo al Como, Beto alla Viola

È questione di ore per il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como: il centravanti della Nazionale ha sostenuto le visite mediche con il club lariano, che pagherà 5 milioni subito per il prestito e 35 al termine della stagione, per rispettare l’obbligo di riscatto inserito nell’accordo con la Viola. La Fiorentina rimpiazza l’azzurro con una vecchia conoscenza della serie A, il portoghese Beto, ex Udinese: 18 milioni di euro all’Everton, l’attaccante ha già svolto le visite mediche. Paratici, però, non si accontenta e punta anche Gnonto, chiesto in prestito al Leeds.

Atalanta, assalto a Rowe: Mbangula al Bologna

L’Atalanta ha sferrato l’assalto finale a Jonathan Rowe, esterno offensivo del Bologna per il quale Cristiano Giuntoli ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più 30 milioni di obbligo di riscatto e ulteriori 5 di bonus. I rossoblù sono pronti a lasciar partire il giocatore, ma prima vogliono ottenere il sì di Samuel Mbangula, ex Juventus: offerti 15 milioni di euro al Werder Brema. Intanto il d.s. Sartori ha prelevato il 23enne centravanti olandese Jay Enem dalla Stella Rossa di Belgrado per 6 milioni di euro: l’attaccante potrebbe però andare in prestito.

Il Milan accoglie Hutchinson

Il Milan ha accolto Omari Hutchinson, trequartista prelevato in prestito dal Nottingham Forest che ha sostenuto le visite mediche e sta per firmare con i rossoneri. Caldissimo il fronte delle uscite: dopo Santiago Gimenez, decollato verso il Porto, Youssouf Fofana sta per passare in prestito (con diritto di riscatto) al Lione, mentre Warren Bondo è vicino al Sassuolo. Solo Fikayo Tomori non ha ricevuto offerte e potrebbe restare, intanto la stampa inglese parla di un sondaggio del Tottenham di Roberto De Zerbi per Christian Pulisic, che il Milan ritiene però incedibile.

Il tabellone con tutti gli acquisti ufficiali della Serie A

Napoli, sistemati Mazzocchi, Cajuste e Lindstrom

Il mercato in ingresso del Napoli è bloccato, ma nelle ultime ore il d.s. Manna è almeno riuscito a piazzare tutti gli esuberi: Pasquale Mazzocchi, dopo aver rinnovato il contratto, è stato girato in prestito al Venezia (con obbligo di riscatto in caso di salvezza), mentre Jens Cajuste finirà al Malaga. Sistemato anche Jasper Lindstrom, che passa a titolo definitivo al Salisburgo. L’unico investimento in entrata è rivolto al futuro: il Napoli ha prelevato dal Sion il 21enne portoghese Dinis Rodrigues, che verrà girato probabilmente all’Eldense, nella seconda divisione spagnola.