Juve, Spalletti sogna il colpo Scudetto: Chiesa, Carrasco o Bernardo Silva, ma è sprint col Napoli

La Juventus sfoglia la margherita per il colpo in attacco: Chiesa è l'obiettivo principale, Carrasco più di un'alternativa e Bernardo Silva la suggestione. Ma occhio al Napoli.

Almeno un colpo in attacco per puntare con decisione allo Scudetto: la Juventus si divide tra Chiesa e Carrasco, ma spunta pure l’idea Bernardo Silva, parametro zero dal prossimo 1° luglio, che stuzzica l’interesse dei bianconeri: ma per il portoghese c’è da sfidare il Napoli.

Juventus, Chiesa è sempre nel mirino

L’identikit del rinforzo in attacco della Juventus, da acciuffare in questa finestra di mercato, è un esterno di piede destro che possa consentire a Yildiz di tirare il fiato e accrescere la qualità della rosa bianconera, in modo tale da permettere a Spalletti di schierare il 4-3-3 o il 4-2-3-1 a seconda dei casi.

L’obiettivo principale, caldeggiato dal tecnico toscano, è Federico Chiesa. Le possibilità che l’esterno classe 1997 torni a Torino sono ridotte al lumicino: il Liverpool non apre al prestito, acconsentirebbe soltanto alla cessione a titolo definitivo per 12 milioni di euro, la cifra versata due estati fa per acquistarlo dalla Juventus.

Chiesa cerca spazio, sa di giocarsi le ultime carte per un posto ai Mondiali in caso di qualificazione azzurra e rischia di vedere rallentare la sua carriera, considerando lo scarso utilizzo ai Reds. La Juventus non molla il colpo e potrebbe, in extremis, accettare le condizioni del Liverpool, magari racimolando la somma necessaria per riprendersi Chiesa attraverso le clausole di rivendita di Kaio Jorge o Muharemovic.

Carrasco è più di un’alternativa a Chiesa

Ma la Juventus non si sta limitando ad aspettare il momento giusto per sferrare l’assalto a Chiesa. Sta guardandosi intorno e ha già individuato due profili altrettanto interessanti. Il primo è Yannick Ferreira Carrasco, 32 anni, in forza all’Al Shabab. L’esterno offensivo belga piace anche a Rennes e Nantes, ma chiaramente una chiamata dall’Italia verrebbe presa maggiormente in considerazione.

Nonostante l’ingaggio elevato, la Juventus lo ha inserito in cima alle preferenze, convinta dall’esperienza internazionale dell’ex Monaco e dalla sua versatilità tattica. Uno di quei rinforzi che si calerebbe immediatamente nella nuova realtà. Ma c’è un ostacolo: la scarsa volontà dell’Al Shabab di lasciar andare Carrasco in questa sessione di mercato.

Juventus, sfida al Napoli per Bernardo Silva

Altro giro, altro obiettivo. L’ultimo in ordine di tempo è Bernardo Silva, 31 anni: si svincolerà dal Manchester City il prossimo 1° luglio. La bomba di mercato l’ha lanciata Paolo Di Canio nel post-partita di Inter-Napoli. Il portoghese è senza dubbio un top player, un giocatore vincente, di caratura internazionale. Farebbe più che comodo alla Juventus.

Con Guardiola, ultimamente, gioca poco, ma ancora qualche anno davanti per poter deliziare platee importanti. Gli intoppi sono i soliti: l’ingaggio e la concorrenza, che arriva anche dall’Italia. La Juventus deve tenere d’occhio il Napoli, che dopo aver convinto De Bruyne la scorsa estate potrebbe concedere il bis, attraverso il pressing che l’ex compagno opererebbe sul portoghese. Attenzione anche al ricco Como, con Fabregas ben lieto di inserire in rosa Bernardo Silva.