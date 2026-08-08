Calciomercato: Juventus, all-in su Zirkzee, Milan-Paredes tutto vero, Lukaku lascia il Napoli

Il Fenerbahce su Big Rom che non vuole andare in Mls, Calhanoglu sceglie tra Inter e Turchia, il Cagliari piazza tre colpi, la ciliegina è Daniel Maldini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 38 giorni e siamo nella fase più calda, tanti affari bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

La Juve ha scelto Zirkzee

Gira attorno all’attaccante il mercato della Juventus. Spalletti è stato esplicito: “Non mi serve un bomber da 20 gol”. L’identikit porta sempre più a Joshua Zirkzee: la strada verso il ritorno dell’olandese in Serie A sembra sempre più concreta. Il giocatore ha già espresso il proprio gradimento alla destinazione bianconera e anche il Manchester United avrebbe aperto alla possibilità di lasciarlo partire. Restano due nodi, bisogna trovare l’intesa sulla formula – gli inglesi preferirebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus punta a un prestito con riscatto condizionato – e va ceduto David che non rientra nei piani dell’ex ct.

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Calhanoglu sceglie l’Inter

Come ogni estate è ripartito il tormentone sul possibile addio di Calhanoglu con destinazione Turchia ma a fare chiarezza è lo stesso giocatore che alla Gazzetta rivela: Io sono contento di stare qui. A Milano, dove mia moglie e io ci siamo integrati benissimo, e all’Inter. Abbiamo tanti amici, i bimbi vanno a scuola. Il futuro invece non dipende da me, ma dalla società, non c’è stato alcun contatto per il rinnovo. Io sono un calciatore e penso a giocare. Ma in cinque anni penso che abbiamo fatto tante cose buone: 8 trofei, 2 finali di Champions. I tifosi mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Vedremo cosa succederà. I club turchi? Sinceramente non capisco perché il mio nome venga tirato in ballo. Io sono il capitano della nazionale, può capitare che parli ai presidenti di club che mi chiedono notizie o consigli su altri giocatori. Ma del mercato si occupa il mio manager: se avete qualche dubbio potete chiedere a lui”.

Il Milan su Paredes

Oltre all’interesse per il cileno Dario Osorio, classe 2004 del Midtjylland che costa oltre 15 milioni di euro, per il Milan trovano conferme le voci sul pressing per Leandro Paredes del Boca Juniors. Difficile, ma non impossibile, che l’ex Roma – al centro di critiche dopo la rissa al Mondiale nella finale con la Spagna – possa lasciare il club argentino a metà stagione per tornare in A. Triplo colpo per il Cagliari: la ciliegina è Daniel Maldini cui si aggiungono il difensore 26enne Giuseppe Aurelio che arriva dallo Spezia a titolo definitivo e l’attaccante spagnolo Kevin Carlos del Nizza. Tutti e tre hanno già sostenuto le visite mediche. L’ex centrocampista di Inter e Bologna, Giovanni Fabbian, potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ultime settimane di calciomercato. Sulle sue tracce c’è anche la Lazio.

Tra Napoli e Lukaku è rottura

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli è giunta al termine. L’attaccante belga non raggiungerà la squadra nel ritiro di Castle di Sangro e si trova ormai a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico degli azzurri. Su di lui c’è il Fenerbahçe che però non vorrebbe spingersi oltre i 6-7 milioni di euro per il cartellino, ma il Napoli punta ad incassarne almeno 10-12 anche perché il 40% della cifra andrà nelle casse del Chelsea in base agli accordi sulla futura rivendita del calciatore che invece non è interessato nè alla pista araba nè alla Mls dove lo ha cercato l’Atlanta United.

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