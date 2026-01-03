Calciomercato: Juventus, asta per Adzic e idea Maldini, caso Cancelo in alto mare

Cagliari e Lazio puntano Nicolussi Caviglia, Raspadori resta alla finestra, Dovbyk offerto al Napoli che prende tempo, Genoa su Pisilli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ partito da pochi giorni ma è già scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di mercato.

Juventus, tutti vogliono Adzic

Il futuro probabilmente sarà suo e sarà in bianconero ma il presente non è alla Juve per Adzic. Il 19enne talento chiede uno spazio che Spalletti al momento non può dargli e spunta l’idea di un prestito. L’obiettivo è fargli giocare più partite e farlo crescere per riportarlo alla base a luglio. Su di lui c’è mezza serie A: Pisa, Genoa, Cagliari, Cremonese, Parma e Lecce.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In entrata resta caldo il nome di Chiesa ma Comolli ed Ottolini stanno pensando anche a un piano-B. C’è l’ipotesi Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta (ma non prima del rientro del nigeriano Lookman dalla coppa d’Africa). Sul figlio di Paolo si registra l’interesse anche di Lazio e Genoa. Ai biancocelesti di Sarri piace anche Nicolussi Caviglia che non rientra nei piani di Vanoli e tornerà al Venezia, ma per essere girato altrove. La priorità di Lotito è però quella di trovare il sostituto di Castellanos. Gli ultimi nomi sono quelli dio Panichelli, argentino classe 2002 ora allo Strasburgo e Pinamonti.

Il giallo Raspadori

Resta un rebus il futuro di Raspadori. A Capodanno il ds della Roma Massara ha chiuso di fatto la partita con l’Atletico Madrid: venuto a conoscenza dell’inserimento della Lazio, consapevole pure della possibile avanzata dell’Atalanta, il ds ha rilanciato rispetto alla precedente offerta di un prestito oneroso con riscatto a 15 milioni, arrivando a presentare sul piatto 22 milioni, tra parte fissa e bonus ma la partita resta aperta. Per il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone l’affare è tutt’altro che chiuso: “Continua a lavorare sodo, la responsabilità che Raspadori ha sempre dimostrato fin dal suo arrivo, il suo impegno, la sua etica del lavoro, la sua dedizione, i suoi metodi di allenamento, non indica assolutamente nulla di correlato a una partenza. Nel calcio però tutto può cambiare da un giorno all’altro, e noi siamo aperti, come sempre, a qualsiasi cosa accada”. In uscita c’è Dovbyk che è stato offerto al Napoli ma il club di De Laurentiis ha preso tempo, deve prima liberarsi di Lucca e probabilmente anche Noa Lang. In uscita anche (in prestito) il difensore Luca Marianucci, classe 2004, giocatore della Nazionale Under 21.

L’affare Cancelo

L’Inter intanto non molla la pista Cancelo. I nerazzurri hanno fretta di chiudere, l’Al-Hilal di Inzaghi anche ma il giocatore confida ancora in un inserimento del Barcellona. Infine Pisilli scalpita per giocare, Gasperini non vorrebbe cederlo ma premono per il prestito Genoa e Cagliari.