Calciomercato: Juventus, asta per Adzic e idea Maldini, caso Cancelo in alto mare

E’ partito da pochi giorni ma è già scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di mercato.
Juventus, tutti vogliono Adzic
Il futuro probabilmente sarà suo e sarà in bianconero ma il presente non è alla Juve per Adzic. Il 19enne talento chiede uno spazio che Spalletti al momento non può dargli e spunta l’idea di un prestito. L’obiettivo è fargli giocare più partite e farlo crescere per riportarlo alla base a luglio. Su di lui c’è mezza serie A: Pisa, Genoa, Cagliari, Cremonese, Parma e Lecce.
In entrata resta caldo il nome di Chiesa ma Comolli ed Ottolini stanno pensando anche a un piano-B. C’è l’ipotesi Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta (ma non prima del rientro del nigeriano Lookman dalla coppa d’Africa). Sul figlio di Paolo si registra l’interesse anche di Lazio e Genoa. Ai biancocelesti di Sarri piace anche Nicolussi Caviglia che non rientra nei piani di Vanoli e tornerà al Venezia, ma per essere girato altrove. La priorità di Lotito è però quella di trovare il sostituto di Castellanos. Gli ultimi nomi sono quelli dio Panichelli, argentino classe 2002 ora allo Strasburgo e Pinamonti.
Il giallo Raspadori
Resta un rebus il futuro di Raspadori. A Capodanno il ds della Roma Massara ha chiuso di fatto la partita con l’Atletico Madrid: venuto a conoscenza dell’inserimento della Lazio, consapevole pure della possibile avanzata dell’Atalanta, il ds ha rilanciato rispetto alla precedente offerta di un prestito oneroso con riscatto a 15 milioni, arrivando a presentare sul piatto 22 milioni, tra parte fissa e bonus ma la partita resta aperta. Per il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone l’affare è tutt’altro che chiuso: “Continua a lavorare sodo, la responsabilità che Raspadori ha sempre dimostrato fin dal suo arrivo, il suo impegno, la sua etica del lavoro, la sua dedizione, i suoi metodi di allenamento, non indica assolutamente nulla di correlato a una partenza. Nel calcio però tutto può cambiare da un giorno all’altro, e noi siamo aperti, come sempre, a qualsiasi cosa accada”. In uscita c’è Dovbyk che è stato offerto al Napoli ma il club di De Laurentiis ha preso tempo, deve prima liberarsi di Lucca e probabilmente anche Noa Lang. In uscita anche (in prestito) il difensore Luca Marianucci, classe 2004, giocatore della Nazionale Under 21.
L’affare Cancelo
L’Inter intanto non molla la pista Cancelo. I nerazzurri hanno fretta di chiudere, l’Al-Hilal di Inzaghi anche ma il giocatore confida ancora in un inserimento del Barcellona. Infine Pisilli scalpita per giocare, Gasperini non vorrebbe cederlo ma premono per il prestito Genoa e Cagliari.