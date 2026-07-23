Juventus, altra beffa per Carnevali: Martinez si allontana, il piano B è Suzuki. In attacco non va meglio: rispunta Vlahovic

Il compito di Giovanni Carnevali alla Juventus non è dei più semplice. L’ex dirigente del Sassuolo deve operare tra i limiti del bilancio e la necessità di migliorare una squadra reduce da una stagione molto complicata. Gli obiettivi sono tanti a cominciare dal numero 1 quello che appunto riguarda la punta dove il sogno Dibu Martinez sembra sfuggire sempre più dalle mani.
Il no dell’Aston Villa
Trattative lunghe che a volte, agli occhi dei tifosi, possono diventare quasi estenuanti. La Juventus deve operare entro determinati limiti di budget e non è semplice riuscire ad arrivare al momento decisivo. Una delle priorità in casa bianconera è quella relativa al portiere, la storia con Di Gregorio non sta finendo nel migliore dei modi e la ricerca di un sostituto è cominciata da tempo. Il primo nome della lista è sempre stato quello del portiere argentino Emiliano “Dibu” Martinez che si è promesso alla vecchia Signora. Non ha fatto altrettanto però l’Aston Villa che di fronte alle offerte da 6-7 milioni glissa e chiude le porte.
Vicario in lista, ora spunta Suzuki
Il momento di cercare un’alternativa è ormai alle porte. Il campionato si avvicina sempre di più e Luciano Spalletti vorrebbe avere a disposizione una squadra da allenare che assomigli a quella che l’anno prossimo sceglierà in campo. Se la porta per il “Dibu” resta sempre aperta è il momento di cercare anche delle alternative. Da tempo i bianconeri si sono informati su Gugliemo Vicario, anche lui reduce da una stagione complicata al Tottenham e desideroso di tornare in Italia. Ma nelle ultime ore stando alle voci di mercato sarebbe avanza anche la candidatura per Zion Suzuki. Il potere giapponese del Parma è molto apprezzato e su di lui ci sono anche squadre della Premier. La Juve gode di ottimi rapporti con i Ducali con i quali sta trattando anche l’attaccante Mateo Pellegrino.
Il possibile ritorno di Vlahovic
Altra situazione da monitorare è quella che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è uno dei “parametro zero” più appetibili sul mercato ma nonostante la fine del contratto con i bianconeri al momento non è arrivata nessuna offerta che abbia convinto il serbo. I turchi del Besiktas sono quelli che ci hanno provato con maggiore convinzione ma il primo a non essere convinto è lo stesso Dusan che non ha mai fatto mistero di voler rimanere a Torino. La Juventus continua a valutare la sua situazione e un suo possibile ritorno ma solo a determinate condizioni che vertono tutte sull’ingaggio. Il club non è intenzionato a offrire più di 6,5 milioni di euro a stagione a differenza degli 8-9 richiesti dall’attaccante e di mezzo c’è anche la situazione relativa alle commissioni. La possibilità rimane, soprattutto se da Barcellona o dalla Premier League non arrivasse un assalto degno di questo nome.