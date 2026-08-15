Calciomercato: Juventus, caos-portieri e spunta un nome nuovo, Di Gregorio può tornare al Monza, l'Atalanta su Nico Gonzalez

La Roma in pressing su Mora e Martinelli, il Milan sta per cedere Gimenez al Porto e offre Leao in svendita e Tomori alla Lazio in cambio di Nuno Tavares

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 45 giorni e siamo nella fase più calda, tanti affari bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juve, spunta Musso per la porta

Tra sette giorni sarà campionato e la Juventus non ha ancora un portiere. Lo stop alla trattativa del Psg per Suzuki è stata una doccia fredda, Luis Enrique vuol pensarci bene e l’affare è stato congelato. Ecco allora che il ds Carnevali ha riattivato i contatti con il Tottenham per Vicario. Il portiere classe ‘96 è sempre stato il piano B dei bianconeri ma gli Spurs vorrebbero un prestito oneroso con un obbligo di riscatto garantito). Vicario gradirebbe moltissimo la destinazione, ma l’allenatore toscano ha dei dubbi. Ci sono stati dei contatti anche per Trubin, che il Benfica vorrebbe però cedere a titolo definitivo ma l’ultimo nome che è uscito in queste ore è quello di Juan Musso dell’Atletico Madrid. Di sicuro sarà ceduto Di Gregorio, con Perin che rimarrà il portiere di riserva.

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Le grandi manovre del Milan

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il portiere bianconero sarebbe finito nel mirino del Monza, club che sogna il suo ritorno in Brianza. Di Gregorio non è più al centro del progetto bianconero e il Monza sogna un suo clamoroso ritorno. Per ora, appunto, si tratta solamente di un’idea: non c’è alcuna trattaiva in corso. Trattativa che invece la Juve vorre imbastire col Milan per Youssouf Fofana, inserito nella shortlist di epurati di Amorim e che è in cerca di una nuova squadra. Il centrocampista francese sarebbe stato inserito nella lista degli obiettivi della Juventus, destinazione gradita anche allo stesso Fofana. Il problema, però, è rappresentato dal prezzo: il Milan, infatti, chiede 17/18 milioni di euro con la possibilità di inserire una contropartita all’interno della trattativa.

In vendita anche Tomori e per Repubblica, un’ipotesi potrebbe essere la Lazio di Gennaro Gattuso. Non è infatti un mistero che il Diavolo stia cercando un nuovo esterno a tutta fascia e pensa a uno scambio con Nuno Tavares, che viene valutato circa 20 milioni di euro dal club di Lotito. Gimenez è invece a un passo dall’accordo con il Porto. Anche la trattativa tra i due club procede spedita e sarebbe ormai in fase avanzata, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. In svendita invece Leao che piace al Galatasaray.

Due nomi per la Roma

La Roma non ha ancora mollato Rodrigo Mora: il talento 19enne del Porto vuole a tutti i costi i giallorossi e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per sbloccare l’affare che in realtà era stato già definito sulla base del prestito da 8 milioni con riscatto obbligatorio a 42 in caso di qualificazione in Champions della Roma e del 60% della gare giocate dal trequartista che nel frattempo ha di nuovo rifiutato il Galatasaray. I portoghesi però, dopo aver accettato la proposta, hanno cambiato le carte in tavola e vorrebbero condizioni più semplici per far scattare l’obbligo di riscatto ovvero la sola qualificazione in Europa, a prescindere dalla competizione.

Anche Gabriel Martinelli resta uno dei nomi sui radar della Roma per rinforzare l’attacco. Il colpo rimane complicato visto l’ingaggio monstre che percepisce il classe 2001, ma il brasiliano vorrebbe rimanere in uno dei campionati più importanti d’Europa. L’esterno dell’Arsenal ha rifiutato la proposta da parte del Galatasaray e non ha intenzione di trasferirsi in Turchia a soli 25 anni.

In casa Atalanta l’assenza di Ahanor e De Ketelaere, entrambi fermati da problemi agli adduttori, ha evidenziato la necessità di regalare a Sarri un’alternativa offensiva di livello. L’Atalanta ha già sondato Noa Lang, ma la formula del prestito non convince il Napoli. Ecco allora che prende quota l’ipotesi Nico Gonzalez. Di proprietà della Juventus e reduce da una stagione in prestito all’Atletico Madrid, dove ha raccolto 5 gol in 24 presenze in Liga, Nico rappresenta un profilo particolarmente interessante per caratteristiche ma vorrebbe tornare in Liga. Infine Remo Freuler dopo aver salutato virtualmente il Bologna da svincolato firmerà un contratto con l’Olympiacos

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