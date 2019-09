Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo mette il veto su un acquisto

Cristiano Ronaldo mette il veto su uno dei possibili acquisti della Juventus per le prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riporta Don Balon, gli agenti del centrocampista del Real Madrid Isco avrebbero offerto il giocatore spagnolo alla società bianconera per la prossima estate, ma il cinque volte Pallone d'Oro ed ex compagno del nazionale iberico avrebbe consigliato a Paratici di non accettare.

Isco in questa stagione ha giocato per ora solo 80 minuti in due partite di campionato, ed è ormai fuori dai piani di Zinedine Zidane. Il Real lo valuta però ancora 70 milioni di euro e non è disposto a fare sconti (il contratto scade nel 2022): la cifra è ritenuta eccessiva da parte del club bianconero.

Paratici continua a valutare tanti nomi per il centrocampo dei campioni d'Italia: oltre al ritorno di Paul Pogba di cui da tempo si parla, piacciono anche Meunier del Psg e Rakitic del Barcellona. Si è raffreddata invece la pista che porta alla stella della Lazio Milinkovic-Savic.

In Italia piace sempre Tonali, che si è fatto apprezzare anche nella sfida di martedì sera al Rigamonti. Ma sul giocatore la concorrenza è spietata.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi infatti molti osservatori di società straniere hanno voluto seguire e valutare da vicino le prestazioni dell’Azzurrino: tra questi emissari di Manchester United, Borussia Dortmund, Ajax e Psg.

A queste vanno ad aggiungersi anche altre pretendenti italiane come Inter, Milan e Napoli: si delinea all’orizzonte un’asta accesa per assicurarsi le prestazioni dell’astro nascente del calcio italiano. La valutazione del giocatore ora sarebbe vicina ai 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 12:38