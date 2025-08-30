Calciomercato: Juventus e Kolo Muani, non è finita, fumata bianca per Hojlund al Napoli, Tsimikas a Roma

Manca il sì di Gimenez per lo scambio con Dovbyk, Nkunku al Milan avrà il n.18, Kean rinnova con i viola fino al 2029, Insigne spera ancora in Sarri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano due giorni alla fine del mercato estivo ma ancora tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Cosa manca per scambio Gimenez-Dovbyk

Resta in piedi tra Roma e Milan uno scambio tra Gimenez e Dovbyk con l’ucraino che ha già accettato la destinazione. Entrambi i club sono d’accordo sulla formula (scambio di prestiti fino al termine della stagione) ma per la fumata bianca manca l’ok del milanista. In giallorosso intanto arriva ufficialmente dal Liverpool Kostas Tsimikas, terzino greco di fascia mancina. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Piace ancora George del Chelsea ma ora Massara punta Dominguez del Bologna, che con 15-17 milioni può essere portato a casa.

La Juve spera ancora per Kolo Muani

La Juve non ha perso le speranze per Kolo Muani. L’idea è quella cambiare la formula con un prestito con diritto che può diventare obbligo. Nico Gonzalez insiste per andare all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Si complica lo scambio con Nahuel Molina, il piano-B di Comolli per la fascia è Noussair Mazraoui, 27enne del Manchester United.

Maglia n.18 per Nkunku

Arriva l’ufficialità del Milan. La società rossonera ha annunciato l’acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea. Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030″, indosserà la maglia n.18.

Fumata bianca per Hojlund al Napoli

Lo si dice da giorni ma stavolta sembra davvero fatta. Il Napoli ha chiuso per Rasmus Hojlund: il giocatore domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai partenopei. La formula è quella del prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo di riscatto, per un’operazione da circa 50 milioni di euro (6 di prestito e 44 di riscatto) più il 10% sulla futura rivendita.

Insigne continua a sperare nella Lazio. Da svincolato può trovare squadra anche dopo la chiusura del mercato di lunedì. Il suo manager ha avuto un contatto con Lotito e i prossimi giorni chiariranno se l’ex Toronto troverà un accordo o meno.

Fiorentina, Kean fino al 2029

La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Brighton per Tariq Lamptey, terzino destro ghanese pronto a trasferirsi a Firenze e diventare il vice Dodo e ha ufficializzato oggi il prolungamento del contratto con l’attaccante Moise Kean, estendendo la sua permanenza in maglia viola fino al 30 giugno 2029. Ufficiale anche Nicolussi Caviglia in viola.

Il Como piazza il suo ultimo colpo di mercato con il difensore brasiliano classe ‘93 Diego Carlos, proveniente dal Fenerbahce. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Infine l’Udinese ha un piano di riserva se fallisce l’assalto a Zaniolo, si tratta di Bajrami dei Rangers: l’albanese è già stato in Serie A, dove ha fornito 10 gol e 11 assist con le maglie di Empoli e Sassuolo.