La Lazio interessata a Lucca, l'alternativa è Piccoli, Soulè verso l'Al Ahli, Zaniolo ha un piede e mezzo lontano da Udine, Simeone rimane al Torino

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano solo due giorni all’apertura ufficiale del mercato e tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juve, ore decisive per Kolo Muani

Quel ritorno tanto atteso ma svanito la scorsa estate sta per concretizzarsi. Kolo Muani è sempre più vicino alla Juventus. L’intesa tra i bianconeri e il giocatore è totale, sulla base di un contratto quinquennale a cifre attorno ai 5 milioni di euro (tre in meno di quanto guadagna oggi) anche se manca ancora il via libera del Paris Saint Germain. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione con prezzo fissato a poco meno di 40 milioni. Parallela l’operazione con Vlahovic che per ora sta rifiutando tutto, sia il rinnovo con i bianconeri che le offerte dalla Turchia.

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Asta tra Inter e Napoli per Khalaili

Alla spasmodica ricerca di un’alternativa a Palestra l’Inter si è fiondata sull’israeliano Anan Khalaili, classe 2004, in forza all’Union Saint-Gilloise, che piace anche al Napoli. Il club azzurro avrebbe anche già raggiunto un’intesa con il papà-procuratore per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione ma manca l’accordo con il club belga: 15 milioni più bonus l’offerta del Napoli, 25 milioni la richiesta dell’Union Saint-Gilloise. I giochi ora si riaprono. In stand by la situazione per Curtis Jones. Il Liverpool, che rischia di perdere il centrocampista a parametro zero tra un anno, vuole addirittura 40 milioni di euro, con l’offerta dell’Inter ferma a 25. Per Solet – oggetto dei desideri anche di Simeone all’Atletico Madrid – resta la distanza con l’Udinese tra i 23 milioni messi sul piatto e la richiesta tra i 25 e i 30.

In casa Napoli continua il pressing su Gila, valutato 25 milioni. La mossa per arrivare al difensore potrebbe essere l’inserimento Lucca, che piace a Gattuso per l’attacco (Piccoli l’alternativa) mentre David Neres potrebbe cambiare aria questa estate e salutare due anni dopo il suo arrivo. Diversi club turchi, scrive Il Mattino, hanno bussato alle porte del suo entourage senza dimenticare l’opzione Benfica. La Lazio per il post-Gila sfoglia la margherita tra Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, Diego Coppola del Brighton e Arnau Martinez del Girona.

Sfuma Hjulmand per il Milan

Dopo Goncalo Ramos Amorim vuole altri 4 giocatori sul mercato: un difensore, un centrocampista, un esterno sinistro e un trequartista. Per il rinforzo sulla trequarti c’è già qualche idea: da Pedro Gonçalves a Trincao (entrambi allo Sporting Lisbona), passando per Kerim Alajbegović. Sfuma invece il sogno Morten Hjulmand vista la maxi-clausola da 80 milioni che andrebbe versata allo Sporting.

L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha fatto il punto sulla trattativa per la permanenza dell’attaccante all’Udinese. “La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l’acquisto dell’Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d’accordo”, ha detto a Sky.

Giovanni Simeone sarà ancora un calciatore del Torino. Nei giorni scorsi, il presidente Cairo e il ds Petrachi hanno ribadito all’entourage del calciatore la centralità del Cholito nel nuovo progetto di Ignazio Abate. L’attaccante argentino ha un contratto fino al 2028 e ha confermato la sua volontà di proseguire in granata nonostante i rumors di mercato delle ultime settimane.