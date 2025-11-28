Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi

A poco più di un mese dalla finestra invernale di mercato, cominciano le grandi manovre di Inter, Juventus e Napoli: per i bianconeri spunta una pista che porta all’attaccante portoghese del Borussia Dortmund

Manca ancora più di un mese prima dell’apertura della finestra di mercato invernale ma i Top club di serie A già cominciano le grandi manovre. L’Inter, su richiesta di Chivu, si muove per Giovane del Verona. La Juve sonda le possibilità per Fabio Silva, mentre il Napoli deve porre rimedio all’emergenza a centrocampo.

Juventus, occhio a Fabio Silva

Gli esperti di mercato seguono con grande attenzione i movimenti della Juventus in vista della finestra di gennaio. Gli investimenti non saranno importanti ma qualche mossa sarà fondamentale per dare una spinta alla gestione Spalletti. A rivelare l’ultima voce di mercato ci pensa il super esperto Fabrizio Romano che lancia l’indiscrezione sull’attaccante portoghese Fabio Silva: “Dopo il rientro dall’infortunio continua a non ingranare al Borussia Dortmund ma il suo è un nome da tenere d’occhio a gennaio. Ha preferito la Germania all’Italia la scorsa estate ma stai facendo fatica, ha davanti giocatori che hanno più spazio e sta pensando alla possibilità di partire. E’ una possibilità concreta”.

L’Inter spinge per Giovane

L’Inter potrebbe essere tra le squadre più attive nella prossima finestra di mercato. Tanti i nomi che circolano ma una sola trattativa che sembra essere stata affrontata di petto dalla società ed è quella che riguarda l’attaccante brasiliano Giovane. La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Chivu che vorrebbe dare profondità alle scelte in attacco. Ma il Verona non è intenzionato a muoversi dalla sua posizione, sostenendo che a gennaio il giocatore non si muove e che un’eventuale trattativa potrà essere portata avanti solo a giugno. In casa nerazzurra però la spinta continua con Marotta e Ausilio chiamati a trovare gli argomenti giusti per smuovere le convinzioni scaligere.

Allerta centrocampo, il Napoli su Guendouzi e Mainoo

Una raffica di infortuni ha falcidiato il centrocampo del Napoli e a gennaio bisognerà prestare grande attenzione proprio a quella zona di campo anche in fase di mercato. L’ultima voce è quella che riguarda Matteo Guendouzi della Lazio. Il club biancoceleste si trova in un momento delicato dal punto di vista economico e potrebbe prendere in considerazione l’idea di una cessione del centrocampista classe ’99. Ma la richiesta di Lotito non è di certo di quelle più abbordabili e si aggira intorno ai 20-25 milioni. Del resta l’alternativa che piace a Conte è Mainoo del Manchester United che ha un cartellino da 40 milioni di euro.