Calciomercato Juventus, importanti novità su Pogba: "E' disperato"

La situazione tra Paul Pogba e il Manchester United è sempre più tesa. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, il centrocampista francese farà di tutto per andarsene nella sessione invernale di mercato dopo la mancata cessione estiva. Secondo il Daily Mail il giocatore è più “disperato che mai”: ma i Red Devils hanno problemi a centrocampo e lo faranno partire non prima di aver trovato un rimpiazzo. Inoltre non cedono sulla richiesta di oltre 150 milioni di euro per il cartellino, una cifra che le due pretendenti al giocatore, Juventus e Real Madrid, non hanno minimamente l’intenzione di spendere.

Secondo quanto riporta il Sun, le possibilità di un prolungamento di contratto sono pari a zero: Pogba ha un ingaggio in scadenza nel 2021, ma lo United può estenderlo di un altro anno senza il consenso del giocatore. E le sue richieste sono considerate troppo alte.

I rapporti tra il centrocampista e il club sono ai mimini storici: il francese crede che la blasonata società inglese sia in involuzione da anni, e rifiuta di fare da capro espiatorio per il momento complicato che stanno vivendo i Red Devils, attualmente ottavi in classifica in Premier League.

Pogba, che aveva saltato le ultime tre partite per infortunio, è tornato in campo mercoledì in Carabao Cup contro il Rochdale, eliminato solo ai rigori. Il tecnico Solskjaer ha inflitto un ulteriore smacco al giocatore, affidando la fascia di capitano al giovane Axel Tuanzebe e non al transalpino. “Axel è un leader e un capitano in preparazione, perché non darlo ai giovani? Credo si sia comportato benissimo e che sia stato esemplare”, ha spiegato l’allenatore

La situazione è incandescente e la Juventus resta alla finestra in attesa di possibili novità. Il club bianconero a gennaio potrebbe inserire nella trattativa Mario Mandzukic, obiettivo di mercato dei Red Devils.

L’ex numero 10 della Juventus si sente inoltre insicuro e negli ultimi giorni ha comprato un cane da difesa per rafforzare le misure di sicurezza. Si tratta di un cucciolo di rottweiler altamente addestrato dell’azienda specializzata Chaperone K9 di Lutterworth, che ha già fornito un servizio simile ai compagni di squadra di Pogba, Marcus Rashford e Phil Jones. L’acquisto del cane è costato al numero 6 dei Red Devils ben 15 mila sterline (17 mila euro).

SPORTAL.IT | 27-09-2019 07:45