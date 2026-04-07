Juventus, Darwin Nuñez è l’ultima tentazione di Spalletti e Comolli: l’incubo di Vlahovic cambia gli scenari

I bianconeri ancora alle prese con il problema dell’attacco: il serbo costretto a fermarsi per altre tre settimane dopo il problema fisico nel riscaldamento contro il Genoa. E sul mercato irrompe un nome nuovo

“SOS Attacco”, la Juventus da mesi è alle prese con un’emergenza di infortuni e di “qualità” che sta rendendo la vita particolarmente complicata a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano riesce a muovere la classifica e insidia il Como nella corsa per il quarto posto ma di certo le notizie che arrivano dall’infermeria sono tutt’altro che positive, soprattutto riguardo Dusan Vlahovic.

L’infortunio di Dusan Vlahovic

La Juventus e Luciano Spalletti speravano di poter contare sull’apporto di Dusan Vlahovic per la parte finale della stagione. C’è una qualificazione in Champions da conquistare con le unghie e con i denti ma ancora una volta l’attaccante serbo non potrà dare il suo contributo. Dopo lo stop nel corso del riscaldamento prima della gara con il Genoa, è arrivata la stangata anche dagli esami strumentali. Per il giocatore serbo c’è una lesione di basso grado del soleo, un infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere fuori per altre tre settimane.

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I risvolti sul rinnovo

Spalletti tira un sospiro di sollievo per Perin (gli esami hanno escluso lesioni) ma di fatto dovrà continuare a fare a meno di Vlahovic per almeno tre settimane in un momento in cui la stagione bianconera entra in un momento fondamentale. I bianconeri sono al quinto posto in classifica con 57 punti e all’inseguimento del sorprendente Como. Senza Vlahovic, il tecnico di Certaldo dovrà trovare nuove soluzioni in attacco e potrebbe ancora fare ricorso all’esperimento con Yildiz da punta centrale, anche se ha già messo di non amare questa soluzione. L’infortunio rischia però di cambiare anche i piani riguardo il rinnovo contrattuale di Vlahovic, una trattativa che vede impegnati da tempo il club e l’entourage del giocatore (che ha scelto di affidarsi solo al padre nel ruolo di intermediario). Dopo una buona partenza, il serbo ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che lo hanno fermato da dicembre a marzo. Il rientro contro il Sassuolo sembrava rappresentare la fine di un incubo che però ora si ripresenta. E chissà che questi problemi muscolari non possano diventare un fattore anche in sede di trattativa per il rinnovo.

L’idea Darwin Nuñez

Un attacco se non da rifondare, perlomeno da ridisegnare. La Juventus sta lavorando da tempo su questo fronte con un taccuino degli interessanti e di candidati che si riempie sempre di più. Le posizioni di David e Openda sono chiare, i bianconeri di fronte a un’offerta sono pronti a far meno di entrambe. E le condizioni di Vlahovic invitano a fare nuove riflessioni. Per questo motivo nelle ultime ore è salito di prepotenza il nome di Darwin Nuñez. Secondo gli esperti di mercati ci sarebbe stato già un primo sondaggio per l’attaccante che milita nell’Al Hilal di Simone Inzaghi. La sua esperienza araba non è stata per nulla convincente fino a questo momento e il suo ritorno in Europa diventa più probabile.