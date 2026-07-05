La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: c'è l'accordo con il giocatore, ma resta la distanza con il PSG sulla valutazione del cartellino

Sono giorni febbrili per il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione, quella che dovrà essere del rilancio per la squadra di Luciano Spalletti, da troppo tempo relegata in posizioni di classifica alle quali non è abituata.

La mancata qualificazione all’edizione 2026/2027 della Champions League ha, inevitabilmente, cambiato i piani anche in ottica operazioni di mercato. I mancati introiti derivanti dalla massima competizione europea per club e l’appeal della coppa dalle grandi orecchie, stanno creando diverse difficoltà al nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali.

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Operazioni al ribasso, dal punto di vista economico, per cercare di far quadrare i conti e, nello stesso tempo, dare all’allenatore di Certaldo gli uomini che chiede. Le priorità sono due: il portiere, a maggior ragione dopo l’uscita, probabilmente a farfalle, dell’agenzia che cura gli interessi di Di Gregorio su Instagram. E l’attaccante per sostituire lo svincolato Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani primo obiettivo per l’attacco

Detto dei vari Emiliano ‘Dibu’ Martinez, Guglielmo Vicario e Zion Suzuki, il nome per guidare il reparto avanzato è quello di una vecchia conoscenza della Juve: Randal Kolo Muani.

Tornato al Paris Saint-Germain per fine prestito, dopo una stagione decisamente insufficiente al Tottenham, il francese ha espresso a più riprese, anche nel gennaio scorso, l’intenzione di tornare a Torino, dov’è stato dal gennaio al giugno del 2025, realizzando dieci gol tra Serie A e Mondiale per Club.

Kolo Muani ha già detto sì alla Juventus: i dettagli dell’accordo

E questa volontà è stata esplicitata anche nelle scorse settimane, quando ha raggiunto una base di accordo con la dirigenza bianconera per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro più bonus.

Cifre al ribasso rispetto a quanto guadagna con i parigini, segno che il giocatore ha tutta l’intenzione di vestire la maglia della Juve, anche perdendoci qualcosa dal punto di vista economico.

Carnevali tratta con il PSG: cosa manca per chiudere l’operazione

Carnevali, nel contempo, sta cercando di ricucire i rapporti col PSG, rovinatisi con l’ex AD Damien Comolli nel corso della trattativa per il ritorno di Kolo Muani durante la scorsa sessione invernale del calciomercato. Lavoro diplomatico della dirigenza, così come degli intermediari, che sono all’opera da tempo per cercare la quadratura del cerchio.

Allo stato attuale, la distanza tra le parti resta: si sta discutendo di un prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, in particolare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma non c’è accordo sulla valutazione del cartellino.

Complice anche la cessione di Gonçalo Ramos al Milan per oltre 70 milioni di euro, i transalpini ritengono che Kolo Muani valga non meno di 40 milioni, mentre la prima proposta della Juve si è fermata a 30 milioni complessivi.

Juventus-Kolo Muani, le ultime: nuovi contatti e fiducia

Nella settimana che si sta per aprire, sono previsti nuovi contatti per cercare di dipanare la matassa. Il PSG è un osso duro e non intende scendere dalla richiesta, la sensazione è che con l’inserimento di qualche bonus facilmente raggiungibile e alzando la proposta della base fissa, la trattativa possa andare in porto.

Così da consentire a Kolo Muani di realizzare il sogno di tornare alla Juventus, con sei mesi di ritardo. Lavori in corso, vi terremo aggiornati.