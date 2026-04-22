Juventus, Spalletti vuole Lewandowski: cosa cambia per il rinnovo di Vlahovic. Ma spunta la grana Nico Gonzalez

La società bianconera sembra aver rotto gli indugi con il tecnico toscano che ha indicato la sua preferenza per l’attaccante polacco come soluzione ideale. Vlahovic in bilico, l’Atletico scarica Nico

La Champions League è ormai a un passo. La Juventus vuole chiudere il discorso qualificazione il prima possibile per cominciare a programmare la prossima stagione con l’obiettivo decisamente puntato sulla questione attacco. Negli ultimi giorni Robert Lewandoski sembra diventato l’obiettivo numero 1 per la Vecchia Signora e per Luciano Spalletti.

Spalletti ha scelto Lewandowski

L’attacco è da tempo il cruccio più importante in casa Juventus. Nella scorsa estate sono stati fatti degli investimenti importanti in sede di mercato con l’arrivo di David e di Openda. Ma entrambi i giocatori non hanno risposto alle aspettative. E ora c’è da provare a cambiare rotta e anche in maniera decisa. Stando a quanto riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbero deciso di lanciare la propria offensiva per Robert Lewandowski, con l’attaccante del Barcellona che arriva a fine contratto in questa stagione e rappresenta un’occasione importante. Secondo il quotidiano sportivo, i bianconeri si sarebbero messi in una situazione di vantaggio anche rispetto al Milan che pure è interessato al polacco.

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La concorrenza per uno degli attaccanti più prolifici in Europa però resta altissima nonostante la carta di identità sottolinei che il prossimo agosto il centravanti spegnerà 38 candeline. Ci sono estimatori in Arabia Saudita così come nella MLS con i Chicago Fire che avrebbero mosso i primi passi.

Cosa cambia per il rinnovo di Vlahovic

Un attaccante o forse due, con di mezzo il futuro tutto da decidere di Dusan Vlahovic. L’eventuale arrivo di Lewandowski alla Continassa non significa chiudere le operazioni in entrata sul fronte attacco. La questione da risolvere, ormai da mesi, è quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic. Sembrava fatta per il rinnovo dell’attaccante serbo prima dell’ennesimo stop. A pesare anche gli infortuni che hanno fermato il numero 9 e che lo hanno messo in una posizione di “svantaggio” nelle trattative. Alla finestra c’è sempre il Milan che con Allegri sarebbe pronto ad accoglierlo e negli ultimi giorni si è rifatto vivo anche il Barcellona, in un triangolo di mercato che sembra tutt’altro che amoroso.

La grana Nico Gonzalez

Prima di acquistare, si vende. Sembra essere questo il mantra dei club italiani in fase di mercato negli ultimi anni. E anche la Juventus non fa eccezioni. I bianconeri vogliono costruire una squadra a immagine e somiglianza del proprio tecnico ma per farlo hanno anche bisogno delle risorse economiche che arrivano dal mercato. E dalla Spagna non sembrano arrivare buone notizie. Se stasera Nico Gonzalez non dovesse giocare almeno un tempo del match tra Elche e Atletico Madrid infatti non scatterà l’obbligo di riscatto per il giocatore argentino, visto che scatterà solo se poi giocherà tutte le successive 6 partite per almeno 45 minuti. E per la Juventus significa perdere la certezza di avere 32 milioni in cassa.