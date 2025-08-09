Calciomercato: Juventus, per Kolo Muani c'è la data, Thiaw al Newcastle e il Milan si fionda su Leoni

I Magpies chiudono per il difensore rossonero, Miretti pronto a dire sì a Conte, Mann lascia il Parma per il Psv, il Pisa su Troilo, Taremi in Premier

Quarantesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juventus, ottimismo per Kolo Muani

La politica della Juve per riprendersi Kolo Muani si sta rivelando vincente. Tra la richiesta dei francesi e l’offerta bianconera la distanza è minima e si può parlare di affare quasi fatto, però serve prima una cessione perché Damien Comolli abbia il semaforo verde. Il primo ad uscire dovrebbe essere Fabio Miretti, a un passo dal sì al Napoli, ma la lista è lunga e vede anche Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Nicolò Savona.

C’è anche una data per riabbracciare l’attaccante del Psg, l’idea è di sfoggiarlo il 13 agosto, quando ci sarà il classico appuntamento in famiglia tra Juventus e Next Gen e all’Allianz Stadium sarà presente anche John Elkann. A centrocampo scendono le quotazioni di Morten Hjulmand, ex Lecce e capitano dello Sporting Lisbona, salgono quelle di Matt O’Riley. Il cartellino del danese è fissato attorno ai 30 milioni. Operazione che, tra l’altro, potrebbe essere finanziata da Douglas Luiz.

Taremi verso la Premier

In attesa di sciogliere il nodo Lookman l’Inter deve pensare anche a sfoltire l’attacco ed è vicino l’addio di Taremi. L’iraniano piace in Premier, se lo contendono Leeds (favorito) e Fulham, decisivi i prossimi giorni. Resta acceso il derby col Milan per Leoni. L’Inter deve vendere Bisseck o Pavard per raggranellare i soldi necessari, il Milan invece potrebbe contare su un tesoretto se Thiaw dovesse andare al Newcastle.

Il Newcastle alza la posta per Thiaw

I Magpies, dopo la prima offerta di 30 milioni rifiutata dal Milan, hanno alzato la proposta per convincere i rossoneri ad aprire la trattativa e lasciar partire il difensore. Decisiva sarà la volontà del giocatore ma sembra ormai tutto fatto: 30+5 di bonus ai rossoneri che ora tornano in pole per Leoni.

La trattativa tra il Parma e il Psv Eindhoven per Dennis Man si è conclusa: i gialloblù incasseranno 8,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto.

Nuovo colpo del Pisa: è fatta per Mariano Troilo del Belgrano. Operazione da circa 4 milioni per il 50% del cartellino. I nerazzurri avranno l’opzione per acquistare l’altra metà tra un anno.