Calciomercato: Juventus, per Kolo Muani ore decisive, sfumano Diaby e Jones per l'Inter, giallo Lookman, Maignan rinnova

I rossoneri premono per avere subito Mateta ma il Crystal Palace fa muro, il nigeriano potrebbe rimanere a Bergamo, il Napoli blocca Alisson Santos

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A due giorni dal gong è sempre più scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi last minute. Tutte le trattative di giornata.

La Juve fa all-in su Kolo Muani

Con Zirkzee che sembra destinato a rimanere al Manchester United e Mateta con il biglietto in tasca direzione Milan alla Juve resta solo il sogno Kolo Muani per l’attacco. I bianconeri hanno già parlato con il Psg che però non vuol fare sconti. C’è da convincere anche il Tottenham che ha preso il bomber in prestito questa estate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto Madama ha raggiunto l’accordo con Holm e si va avanti con i contatti con il Bologna per lo scambio con Joao Mario. La buona notizia è l’acquisto di Adin Licina del Bayern. Il giocatore è rappresentato da Leaderbrock che è la stessa agenzia che ha portato Kenan Yildiz alla Juventus.

Milan, si stringe per Mateta, preso Cissè, Maignan firma

Giornata importante in casa-Milan. Maignan ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2031 e diventa così uno dei calciatori più pagati in rosa con uno stipendio fisso di 5 milioni più bonus. Preso anche Cissè dopo un blitz nella trattativa tra il PSV Eindhoven e l’Hellas Verona, squadra che detiene il cartellino dell’esterno offensivo. Il giocatore quest’anno sta giocando in prestito al Catanzaro dove si sta mettendo in mostra e dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione.

Quest’anno ha giocato 21 partite realizzando 6 gol e 1 assist. Il Milan pagherà 8 milioni di euro all’Hellas Verona con 1,5 di bonus. Ore calde per il futuro di Mateta: Allegri lo vuole subito, il Crystal Palace vorrebbe cederlo solo a giugno. Potrebbe restare Nkunku che piace molto alla Roma.

Inter con il cerino in mano

Brutte notizie per l’Inter: Moussa Diaby resterà all’Al-Ittihad. Il club saudita voleva 40 milioni e ha rifiutato l’offerta di prestito con opzione di riscatto a 28 da parte della dirigenza nerazzurra. Sembrava tutto fatto per Curtis Jones del Liverpool ma la trattativa si è arenata. I Reds hanno chiesto in cambio Denzel Dumfries, un giocatore di cui i nerazzurri non vogliono privarsi. A questo punto diventa complicato pensare che Frattesi, già in parola con il Nottingham Forest, lasci Milano. I nerazzurri hanno intanto trovato l’accordo con il Modena per Yanis Massolin, trequartista mancino classe 2002, per 3,5 milioni più bonus. Il francese resterà in Emilia fino al termine della stagione.

Nuovo capitolo della telenovela Lookman. Era in pole l’Atletico Madrid ma nelle ultime ore i colchoneros sembrano aver scelto Marcos Leonardo mentre col Fenerbahce non c’è ancora accordo con la Dea.

Lazio, bloccato Romagnoli

Dopo gli arrivi di Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, la società biancoceleste ha ufficializzato anche l’acquisto di Adrian Przyborek, giovane talento polacco classe 2007 proveniente dal Pogon Szczecin. Sembra invece definitivamente saltato invece il trasferimento di Romagnoli all’Al Saad. Il Torino ha acquistato Sandro Kulenovic, attaccante, classe 1999 di nazionalità croata. Arriva dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto in un’operazione da quasi quattro milioni di euro complessivi. Ngonge lascia i granata e va all’Espanyol.

La Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni i diritti alle prestazioni sportive di Youssef Maleh dal Lecce.

Il Napoli aspetta di capire se può inserirsi su Sulemana ma intanto ha bloccato Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Il ds azzurro Giovanni Manna ha ottenuto il sì dell’esterno brasiliano per un contratto di 4 anni e mezzo a quasi 2,7 milioni a stagione e raggiunto un accordo con il club portoghese sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro.