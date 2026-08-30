Calciomercato, Juve scatenata: dopo il no a Kessié arriva Sarr, Roma all’assalto di Gittens. Milan, Gimenez ai saluti

La Juventus è sempre più vicina a Pape Sarr dopo il clamoroso dietrofront di Kessié, mentre la Roma accelera per Gittens e Luiz Henrique. Gimenez saluta il Milan, Njie va alla Fiorentina e Ratkov lascia la Lazio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato è ormai agli ultimi giorni e il gong del 2 settembre alle ore 20 si avvicina sempre di più. Le società di Serie A sono al lavoro per completare le rose e sono diverse le trattative che possono ancora cambiare rapidamente. Vediamo le principali operazioni di giornata.

Juve, Sarr sempre più vicino

Dopo il clamoroso mancato arrivo di Franck Kessié, la Juventus ha individuato in Pape Matar Sarr il nuovo obiettivo per il centrocampo di Luciano Spalletti. I contatti con il Tottenham sono continui e l’operazione è ormai vicina alla definizione: il classe 2002 ha già dato il suo ok al trasferimento e ha trovato l’accordo sui termini contrattuali con i bianconeri. Si lavora sulla formula, con l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e la possibilità di inserire un obbligo condizionato. Sarr potrebbe quindi diventare il rinforzo scelto dalla Juve dopo il dietrofront di Kessié, tornato all’Atalanta. Restano però altri nodi da sciogliere, soprattutto in attacco, con Jonathan David, Joshua Zirkzee e Alexander Sorloth coinvolti in un complicato intreccio di mercato.

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Roma, doppio obiettivo in attacco

La Roma continua invece a spingere per rinforzare il reparto offensivo. Per Luiz Henrique i contatti con lo Zenit sono confermati e il giocatore ha dato apertura al trasferimento in Italia, tanto da spingere per la soluzione giallorossa: l’esterno è considerato una priorità dalla società capitolina. Parallelamente si è sbloccata la pista che porta a Jamie Gittens: il Chelsea ha aperto alla possibilità di un prestito, formula particolarmente gradita alla Roma. L’inglese è ora davanti a Malick Fofana nelle preferenze della dirigenza e potrebbe essere il prossimo colpo per Gian Piero Gasperini dopo l’arrivo di Leonardo Balerdi e l’operazione per Marten De Roon. Le prossime ore saranno decisive per capire quale dei due esterni riuscirà a sbarcare nella Capitale.

Gimenez saluta il Milan

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata ma intanto procede con lo sfoltimento della rosa. Dopo Rafael Leao, anche Santiago Gimenez è pronto a lasciare i rossoneri per trasferirsi al Porto. L’attaccante messicano si muove con la formula del prestito gratuito e un’opzione per l’acquisto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate al minutaggio: la cifra fissata è di circa 18 milioni di euro più bonus. L’attacco del Milan cambia quindi ancora una volta volto e la società dovrà valutare eventuali nuovi innesti. Nel summit di mercato con Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt e Gardiner si è parlato infatti anche della possibilità di aggiungere un trequartista e, in caso di partenza di Tomori, un altro difensore.

Fiorentina e Lazio, movimenti in uscita

La Fiorentina ha definito un altro importante colpo offensivo: è ormai fatta con il Torino per Alieu Njie, operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus. Il classe 2005 svedese firmerà un contratto fino al 2031, mentre il club granata manterrà anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita. La viola, dopo la cessione di Moise Kean al Como, continua inoltre a cercare un altro attaccante. Si muove anche la Lazio, che ha trovato un accordo verbale con il Levante per la cessione di Petar Ratkov: il serbo partirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, lasciando i biancocelesti dopo appena otto mesi. Infine, il Torino è vicino a chiudere per Rafik Belghali del Verona: l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

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