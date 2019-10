Calciomercato Juventus, Sarri ha scelto il regalo per gennaio

La vittoria contro l’Inter ha dato nuove certezze alla Juventus e a Maurizio Sarri: secondo quanto riporta calciomercato.com, a gennaio i dirigenti bianconeri puntano a fare un regalo di mercato al tecnico toscano, anche se molto dipenderà dalle future cessioni.

In lista trasferimenti ci sono Perin, Pjaca e Mandzukic, che dovranno garantire i soldi necessari per poter puntare il rinforzo che il mister bianconero ha chiesto agli uomini di mercato: un laterale sinistro.

L’idea di Sarri è quella di avere un’alternativa in più per Alex Sandro, eventualmente un giocatore in grado di fare all’occorrenza anche l’esterno alto: l’identikit è chiaro e nei prossimi mesi Paratici e i suoi uomini di metteranno al lavoro.

Tra i possibili acquisti c’è una vecchia fiamma, il terzino del Real Marcelo, alla ricerca di nuovi stimoli: un suo arrivo potrebbe dare entusiasmo all’ambiente in ottica Champions.

L’altro nome caldo è quello dell’esterno del Bayer Leverkusen Wendell: da verificare se i tedeschi vorranno cederlo già a gennaio. Occhi anche per Layvin Kurzawa, esterno del Paris Saint Germain che sotto la Torre Eiffel non trova molto spazio. E poi ancora Achraf Hakimi del Borussia Dortmund, in grado di giocare su entrambe le fasce e anche nel mirino del Real Madrid.

