Calciomercato: Juventus scatenata, l'Inter blinda Bisseck, il Napoli cerca il sostituto di Buongiorno, Diawara al Milan

Doppio colpo dei bianconeri in attacco con Kolo Muani e Alajbegovic, i nerazzurri rinnovano il contratto del difensore fino al 2031. Quattro nomi in lizza per la squadra di Allegri

Scoppiettante è dir poco: la giornata di calcio mercato che sta per andare in archivio ha regalato numerosi spunti interessanti, almeno fino alle 19 di sera del 29 luglio, soprattutto grazie alla Juventus, che ha messo a segno due colpi (al netto sempre del crisma dell’ufficialità) che potrebbero realmente spostare gli equilibri della squadra.

Juventus, finalmente Kolo Muani

Dopo Kolo Muani, prelevato dal Psg al termine di una lunghissima trattativa per 38 milioni + 12 di bonus, il club bianconero si assicura anche il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riferisce l’emittente tedesca Sky Sport Deutschland, la Juve acquisterà Alajbegovic per 33 milioni di euro. Il Bayer Leverkusen potrebbe ricevere fino a 40 milioni di euro, bonus inclusi. I dettagli sono ancora in fase di definizione tra i club.

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Alajbegovic a un passo dalla Juventus

L’esterno sinistro, alto 1,86 metri, ha giocato la scorsa stagione per l’RB Salisburgo. Il Bayer 04 Leverkusen ha quindi esercitato l’opzione di riacquisto per otto milioni di euro. Il nazionale bosniaco, che vanta 14 presenze in nazionale, ha giocato in precedenza nelle squadre Under 17 e Under 19 del Bayer ma non ha ancora esordito in una partita ufficiale con la prima squadra. Ai Mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti, il diciottenne ha giocato 278 minuti (4 presenze e 1 gol).

L’Inter blinda Bisseck

L’Inter ha blindato Yann Bisseck. Ufficiale il rinnovo del difensore tedesco, che ha prolungato il proprio contratto per altre cinque stagioni con i nerazzurri. L’accordo prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti all’anno fino al 2031. “Un muro difensivo – si legge nel comunicato -, una certezza nei duelli aerei, una minaccia anche nell’area avversaria, come dimostrano le tre reti realizzate nell’ultimo campionato. Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra”.

Napoli, quattro nomi per la difesa

Dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno al menisco del ginocchio destro, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Oltre ad Alessandro Gatti e Benoit Badiashile, nella lista degli obiettivi azzurri ci sono anche Tiago Gabriel del Lecce, il cui costo è molto alto, e Jean-Clair Todibo del West Ham. Prima di poter pensare agli acquisti, però, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà chiudere delle cessioni

Torino, Comuzzo e Fitz-Jim

Con una nota il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo”. I granata hanno trovato anche l’intesa con l’Ajax per 2,5 milioni di euro più una percentuale di rivendita per il centrocampista Kian Fitz-Jim, accordo totale anche con il calciatore. E nelle prossime ore, si potrebbe chiudere anche per il portiere Lucas Perri del Leeds.

Valdepenas alla Fiorentina, Lazio su Becker

I viola hanno subito colmato la lacuna nel reparto arretrato: Víctor Valdepeñas infatti sarà a Firenze in queste ore e domani, 30 luglio, il difensore spagnolo svolgerà le visite mediche. La Lazio, come riporta Sky Sport, sta seguendo con attenzione Vitalie Becker, terzino sinistro tedesco classe 2005 di proprietà dello Schalke 04. Il laterale mancino è stato tra i protagonisti della stagione che ha riportato lo Schalke in Bundesliga da campione della seconda divisione, collezionando 21 presenze con due gol e un assist. Il suo contratto con il club scadrà il 30 giugno 2027. Restando nella Capitale, da segnalare che la Roma ha messo gli occhi su Elzazzouli del Betis.

Milan, Diawara ha firmato

Il Milan ha acquistato ufficialmente Sankhoun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, poi si è recato a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel programma di Diawara ora c’è il viaggio per l’Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione in arrivo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale.

Amondarain al Bologna

Con un comunicato ufficiale, il Bologna rende ufficiale l’acquisto del centrocampista argentino Mikel Amondarain, che arriva a titolo definitivo dall’Estudiantes. Sarà una giornata importante quella di domani per il futuro di Sebastiano Esposito a Cagliari. L’agente dell’attaccante Mario Giuffredi incontrerà il presidente rossoblù Tommaso Giulini per confrontarsi e sistemare la vicenda del mancato rinnovo e l’adeguamento di contratto.